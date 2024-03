Una última bala para Harry Kane

Lo de Harry Kane es una broma de mal gusto. Segundo máximo goleador histórico de la Premier League y rey del Tottenham con 213 dianas, el delantero inglés (30 años), que también es el máximo realizador histórico de Inglaterra con 62 dianas, no ha ganado ningún título. Ni a nivel de clubes ni con la selección. Y en el Bayern de Múnich, le puede suceder exactamente lo mismo.

Cuando el inglés aterrizó en Múnich, muchos bromeaban con su 'gafe' con tocar metal. Perdió la final de la Champions League la temporada 2018/19. También la de la Eurocopa en 2021. Estuvo cerca, pero nunca llegó a saborear la gloria de manera definitiva. Su llegada al gran dominador de Alemania propiciaba mucho poner fin a esta negativa racha, pero cosas de la vida, el Bayern de Múnich va camino de romper 11 años de dominio en la Bundesliga.

NI LIGA NI COPA

Con el empate ante el Friburgo, el cuadro dirigido por Thomas Tuchel, que dejará el cargo a final de temporada, tiró casi definitivamente la toalla en la Liga. A diez puntos del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, que sigue invicto, y con 30 puntos por disputar, parece complicado que, por fin, no se rompa su larga hegemonía en Alemania (no pierden una Bundesliga desde la campaña 2011/12).

Harry Kane se lamenta tras la dura derrota ante el Leverkusen / EFE

De la Copa ya se despidieron antes, en noviembre, para ser exactos. La eliminación ante el Saarbrücken de Tercera División (2-1) creó un clima complicado en el vestuario. Thomas Müller, uno de los pesos pesados de la plantilla, no dudó en señalar a alguno de sus compañeros por la actitud que mostraron tras el partido. Otra competición más que huía de Harry Kane.

LOS OCTAVOS, SUPERADOS

Solo le queda la Champions League, donde está clasificado para los cuartos de final tras eliminar a la Lazio de Maurizio Sarri. Pero no estuvo exento de sustos. En la ida, el cuadro italiano se llevó el triunfo (1-0) tras un error garrafal de Dayot Upamecano. Eso sí, en la vuelta, los bávaros sacaron pecho y despejaron todas las dudas con un contundente 3-0 en el que Kane, con un doblete, demostró que quiere ganar un título de una vez por todas.

Harry Kane celebra uno de los tantos ante la Lazio / LAP

Sin embargo, si el Bayern se queda en blanco tras once años en los que siempre se ha levantado un título como mínimo, no será por el rendimiento del ex del Tottenham. Harry Kane suma 33 goles y ocho asistencias en 33 partidos. Casi nada. ¿Qué pesará más? ¿La mala suerte que acompaña a Kane? ¿O el poderío del Bayern de Múnich? Esta vez, la respuesta la tendrá la competición reina.