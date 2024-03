¡Polémica con Kane! Entrena con el Bayern tras dejar la selección por lesión

Algunos medios ingleses no dan crédito a las imágenes. Tras abandonar la concentración con Inglaterra debido a una lesión en el tobillo, Harry Kane ha sido visto entrenando con el Bayern de Múnich. El capitán de los 'Three Lions' no pudo estar en el césped en la derrota de los suyos ante Brasil (0-1).

El seleccionador de Inglaterra, Gareth Southgate, confirmó que Kane tampoco estaría disponible para el partido ante Bélgica a causa de la lesión. El Bayern, sin embargo, ha compartido fotos en sus redes sociales que muestran a Harry Kane entrenando, aunque en las imágenes queda patente que está entrenando en solitario, fuera de la dinámica del resto del equipo, algo confirmado por el propio club en un comunicado.

Sospechas en Inglaterra

A pesar de que podría tratarse de un simple entrenamiento de recuperación a baja intensidad, desde Inglaterra se han mostrado muy sorprendidos con el hecho. "¿Te lo crees?", afirma The Sun en su titular, antes de tildar las imágenes compartidas por el Bayern del futbolista como algo "sorprendente".