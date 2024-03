¿Es Kimmich la solución para el mediocentro del Barça?

Joshua Kimmich (29 años) se convirtió el pasado verano en el plan B de Xavi a Zubimendi. El técnico veía en el alemán un mediocampista que podía suplir a Busquets. Lo sabía Kimmich, que conoció de primera mano las intenciones de Xavi e incluso mencionó al técnico como uno de sus grandes referentes futbolísticos.

Desde que cogió el banquillo del primer equipo, Xavi ha sido un factor importante para decantar algunos fichajes. Jugadores como Koundé han reconocido la importancia de haber podido hablar con el técnico para aceptar la propuesta azulgrana. También Kimmich estuvo tentado pero la situación económica del Barça terminó haciendo imposible su fichaje y se buscó una solución 'low cost' con Oriol Romeu.

"La situación está muy clara para mí"

Han pasado ya siete meses desde que se cerró el mercado de verano y el Barça sigue sin haber encontrado una solución a largo plazo como relevo de Busquets. Es más, la opción de Kimmich, de 29 años y con contrato con el Bayern hasta 2025, sigue abierta. "La situación está muy clara para mí, todavía me queda más de un año de contrato, por eso estoy tranquilo”, señaló ayer el mediocampista.

El debate sigue abierto en el club, sobre todo tras comprobar esta misma temporada que futbolistas como De Jong o Gündogan no terminan de tener el perfil idóneo para lo que se espera de un mediocentro en el estilo Barça. Xavi ha terminado por recurrir a Christensen, un central reconvertido, porque es un futbolista más posicional, capaz de darle un equilibrio defensivo al equipo.

La cuestión con Kimmich es si responde realmente a ese perfil, a la espera de ver quién ocupa el banquillo del Barça la próxima temporada. Javi Martínez, que lo conoce muy bien de su etapa en el Bayern, mostró algunas dudas con el perfil del alemán.

"Mira podemos comparar a Kimmich con Frenkie, son dos jugadores que les gusta tener el balón, que son buenos defensivamente, pero necesitan a alguien que haga el trabajo sucio a su lado. Que vaya al barro, que esté más preocupado de defender de lo que ellos están. Por eso Tuchel quería fichar a alguien con ese perfil", aseguró en 'Jijantes'.

"Frenkie necesita no estar puteado defensivamente"

Martínez puso el ejemplo de Frenkie. "Él necesita más libertad, no estar puteado defensivamente. Pero todos los equipos necesitan un jugador que esté pensando en lo que puede pasar si pierdes el balón. En hacer el trabajo sucio y creo que el Barça echa de menos esa figura del trabajo".

Marti Perarnau, que pudo vivir el día a día del vestuario del Bayern durante la etapa de Pep en el club bávaro, sí considera que sería un gran opción para el mediocentro del Barça.

"Yo a Kimmich lo veo en cualquier equipo. Lo he visto crecer y me parece un jugador de un talento brutal. Físicamente no esperes músculo, pero tiene todas las cualidades para jugar de mediocentro", empezó diciendo en Jijantes.

"Lo veo muy quemado en el Bayern. Me cuesta ver que vaya a continuar en esta situación a no ser que venga otro entrenador y le diga: 'vas a ser la piedra capital de este equipo'. Me parece un gran talento; si hubiera la mínima oportunidad, yo iría a por él sin duda".

El periodista Bruno Alemany, experto en fútbol internacional, por su parte, también es de la opinión que podría ser un gran activo para el Barça en esta posición.

"Cuando coincidió con Javi Martínez, iba alternando pivote, lateral e interior. Y como interior era buenísimo, pero cuando le ha tocado jugar de mediocentro lo ha hecho genial. Es cierto que ha jugado mucho con Goretzka al lado, que es un jugador de mucho trabajo. La cual cosa no significa que Kimmich no pueda rascar e imponerse como pivote único".