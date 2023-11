El plan del Bayern Múnich en este mercado de invierno

La marcha de Mazraoui y Kim Min-jae por la Copa Africana de Naciones y la Copa Asiática obliga a que los bávaros asistan al mercado João Palhinha, al igual que en el mercado anterior, sigue siendo la gran prioridad para Thomas Tuchel

El fichaje de Harry Kane fue una de las grandes bombas del verano. Sin embargo, el conjunto bávaro no acabó del todo satisfecho con la gestión del mercado. Thomas Tuchel sabía el panorama que se avecinaba en el mes de enero con el inicio de la Copa Africana de Naciones y la Copa Asiática. No obstante, lo que no se esperaba es que el Bayer Leverkusen liderase una Bundesliga que están acostumbrados a dominar.

Esta situación ha planteado la necesidad de acudir urgentemente a la próxima ventana de fichajes. El mercado de invierno es una cita de obligatoriedad para un club que no quiere perder el campeonato doméstico y, además, darle motivos, posteriormente, al técnico alemán si no obtiene los títulos esperados.

Christoph Freund, director deportivo del Bayern Múnich, explicó en 'Sport Bild' que buscan defensa central, lateral derecho y un centrocampista para ampliar el fondo de armario, sobre todo, por la marcha de Noussair Mazraoui y Kim Min-jae con sus selecciones durante unas fechas que ya había marcadas en rojo dentro del calendario.

Pese a que acudirán al mercado, Freund no ha querido asegurar que se realizarán fichajes. "Estamos pensando en lo que es posible. Las ventanas de invierno nunca son fáciles. Queremos hacer lo correcto, no se trata de activismo. Estamos discutiendo algunas opciones porque tenemos grandes objetivos, tanto en la Bundesliga como en la Liga de Campeones", declaraba el director deportivo sobre esta circunstancia.

Palhinha, el centrocampista más deseado

João Palhinha iba a ser la guinda del pastel en verano después de la llegada de Harry Kane. El centrocampista portugués viajó a Múnich para realizar la revisión médica e incluso hacerse las correspondientes fotos que pudiesen oficializar su fichaje. El problema que hubo fue el cierre de un mercado que en Alemania finalizaba a las 16:00.

Este fichaje se frustró, básicamente, porque hubo problemas para llegar a un acuerdo de un traspaso que podía llegar hasta los 70 millones de euros. El pivote del Fulham sigue en el radar de un Thomas Tuchel que ha expresado la necesidad de tener un centrocampista de contención en la plantilla.

La espinita de Bella-Kotchap

Otro de los jugadores que no pudo recalar en el conjunto bávaro y, por ello, se marchó al PSV es Armel Bella-Kotchap. El hecho de que se fuera cedido a Eindhoven hace que aún quepa la posibilidad de incorporarlo. El conjunto neerlandés no tiene opción de compra por un futbolista que estará a préstamo tan solo este año.

El central alemán, pese a descender con el Southampton en la Premier League, sumó grandes actuaciones individuales y llamó la atención de los bávaros debido a sus increíbles condiciones físicas.

El dilema sigue en la banda

Por el momento, Thomas Tuchel no se había visto con la obligación de reforzar esta parcela debido al rendimiento que está ofreciendo Mazraoui. Cuando el marroquí se marche junto a Kim Min-jae en el mes de enero, puede que opte por reubicar a jugadores a esa posición. En ese sentido, Konrad Laimer se considera el futbolista idóneo para hacerlo por la polivalencia que le caracteriza.

La situación de Konrad Laimer puede repetirse con otros futbolistas, en diferentes posiciones, en el caso de que no se acaben cerrando los fichajes que hay en mente. El Bayern Múnich quiere seguir fiel a su filosofía y ser prudente en las inversiones, aunque ya tengan entre ceja y ceja algunos objetivos.