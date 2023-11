Dan por hecho que el PSV pagará los 10 millones por Dest

Según el medio neerlandés 'Eindhovens Dagblad', el club habría tomado la decisión ya de ejercer la compra por el jugador cedido por el Barça Termina contrato en 2025 y está rindiendo a un excelente nivel en el lateral izquierdo

Regresar a los orígenes para volver a destapar el tarro de las esencias. Eso decidieron Sergiño Dest y el Barça este pasado verano. Xavi no contaba con él y el lateral estadounidense se puso de cara para buscar una solución que se encontró en el PSV Eindhoven. Garantizaba jugar la Champions en un equipo con potencial y candidato a todo en Holanda.

Sergiño venía de no pasar unos buenos meses en Milán. El préstamo al club rossonero no salió como se esperaba. No se entendió con Stefano Pioli y no pudo asentarse en la entidad lombarda.

De regreso al FC Barcelona en junio y con contrato hasta 2025 con el club catalán, había que buscar una solución. Participó en todos los partidos de la gira estadounidense con el Barça, pero el fichaje inminente de Joao Cancelo le cerró las puertas de la plantilla.

GRAN RENDIMIENTO

El PSV Eindhoven irrumpió como una buena oportunidad. En su país (juega para USA pero nació en Países Bajos y se formó en el Ajax) y en un buen club. Transcurridos tres meses, la sensación es que no pudo ser más acertada la decisión. El norteamericano ha jugado 13 partidos oficiales. Todos ellos como titular. Tan solo se perdió dos de Eredivisie por unas molestias.

De hecho, según apunta el medio neerlandés 'Eindhoven Dagblad', el club habría tomado ya la decisión de ejercer la opción de compra de 10 millones de euros.

LATERAL IZQUIERDO

Peter Bosz lo ha ubicado como lateral izquierdo. A pierna cambiada, donde ya solía jugar a menudo con Estados Unidos, está rindiendo a las mil maravillas. Demostrando su polivalencia.

Sergiño Dest, nuevo fichaje del PSV | PSV

Suma una asistencia y ha aportado una gran consistencia defensiva. El PSV, líder destacadísimo en Holanda, ha encajado solo cinco dianas en 12 partidos.

En caso de confirmarse esa compra por parte del PSV, el Barça recbiría un buen pellizco por un futbolista que, como decimos, termina contrato en 2025.