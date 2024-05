Bernardo Silva aprieta al Barça para que se aclare su futuro

Bernardo Silva no quiere vivir otro verano de frustración con el Barça ni estar pendiente todo el verano con su futuro y está apretando al club blaugrana, a través de su agente Jorge Mendes, para aclarar si será posible su llegada o no en este próximo mercado. Según 'The Mirror', el jugador tiene claro que su ciclo en el Manchester City ha terminado y desea aclarar su futuro antes del inicio de la Eurocopa por lo que no esperará al Barça si no realizan un movimiento concluyente sobre su traspaso. El portugués puede tener otras ofertas ya encima de la mesa y su prioridad es el Barça pero no quiere quedarse colgado por lo que su fichaje podría frustrarse.

El centrocamposta portugués renovó con el Manchester City incluyendo una cláusula de rescisión de 58 millones de euros. Tanto el jugador como el club se daban una salida tras un ciclo exitoso y teniendo en cuenta el deseo del futbolista de salir de Manchester y de la Premier este próximo verano. Bernardo Silva ya había querido terminar antes su ciclo, pero no hubo acuerdo para su marcha por lo que se quedó a las órdenes de Pep Guardiola.

Bernardo Silva prioriza absolutamente fichar por el Barça. Parte de su entorno está residiendo en Barcelona y quiere acabar aquí con su carrera al máximo nivel. Ha hablado con Xavi Hernández y tiene claro que, deportivamente, es un fichaje estratégico pero el club blaugrana aún no sabe si tendrá límite salarial suficiente para incorporarle ni tampoco los recursos ya que la cláusula es innegociable. El portugués sabe de las dificultades, y, por ello, ha impuesto un límite de tiempo para que la operación llegue o no a buen puerto.

El timming de Bernardo Silva es claro y pasa por definir su futuro antes de la Eurocopa. Quiere tomar la decisión sobre su nuevo destino y el Barça deberá trabajar para conseguirlo. A nivel de contrato no habría problema porque está dispuesto a realizar un sacrificio rebajándose su ficha, pero su incorporación debe cuadrar en el Barça: Deco trabaja también en otras posiciones estratégicas y se necesitarán salidas. Va a ser un verano complicado y, quizás, los tiempos del Barça y Bernardo Silva no coincidan. El PSG ha vuelto a la carga por el jugador y está esperando su decisión sabiendo que en París si pueden afrontar los pagos sin problemas.