El milagro del Bayern pasa por el Allianz

El Bayern sabe que no existe margen de error alguno y que debe sumar de tres en tres para no perder del líder, un Leverkusen invicto y que jugará su partido el domingo ante el Wolfsburgo.

Son diez los puntos que separan a los de Xabi Alonso con los de Thomas Tuchel, a falta de tan solo diez jornadas para el final. Y el conjunto bávaro juega con cierta ventaja, porque de ganarle al Mainz 05, que anda penúltimo y a nueve puntos de la salvación, pondría presión al líder, que espera a mañana para recibir al Wolfsburgo en el BayArena.

EL EJEMPLO DE LA CHAMPIONS

"Siempre hay grandes esperanzas. Obviamente, las experiencias y los resultados así nos ayudan, deben darnos valor y confianza", expresaba Tuchel en rueda de prensa tras la remontada en Champions frente a la Lazio.

El equipo ofreció una mejor imagen que en la ida y fue capaz, no solo de darle la vuelta al marcador, sino golear para certificar el pase a cuartos (3-0).

"NO HEMOS ENTREGADO EL TÍTULO"

"La distancia es muy grande. Eso es realista. Para nosotros se trata de ser más estables y encontrar una nueva estabilidad. Ya no está en nuestras manos. El Leverkusen ya no nos siente respirándoles en la nuca. La culpa es nuestra. Pero eso no nos exime de nuestro deber de darlo todo mañana", dejaba claro el técnico.

Ante las bajas de Mazraoui, Coman, Sarr, que se ejercitaron ayer al margen, Buchmann y Pavlovic, se espera que Tuchel saque a relucir su once de gala. Mientras que, Gnabry, que tuvo minutos ante la Lazio, saldría desde el banquillo.

ALINEACIONES PROBABLES

Bayern: Neuer; Kimmich, De Ligt, Min-jae Kim, Guerreiro; Laimer, Goretzka; Sané, Müller, Musiala; Kane.

Mainz: Zentner; van den Berg, Guilavogui, Caci; Widmer, Kraub, Amiri, Mwene; Gruda, Jae-Sung Lee; Burkardt

Árbitro: Patrick Ittrich

Estadio: Allianz Arena

Hora: 15:30h