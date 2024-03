El Bayern se lanzará a por De Zerbi si falla Xabi Alonso

Roberto de Zerbi parece que se aleja del Barça. El técnico italiano gustaba en las oficinas del club blaugrana, pero su figura no genera consenso y no se habían dado pasos definitivos porque el Barça no desea pagar su cláusula de salida de 10 millones de euros. El futuro del entrenador del Brighton podría encaminarse hacia la Bundesliga, ya que el Bayern va a ir a por él. Según informa, 'Sky Alemania', De Zerbi es la segunda opción que baraja el club bávaro para el banquillo y podría ya ser el favorito porque el deseado Xabi Alonso está muy complicado dado que su salida del Bayer Leverkusen no parece clara.

De Zerbi, que está pasando una muy mala racha de resultados en el Brighton, no ha aclarado su futuro a la espera de acontecimientos. Tiene una oferta de renovación encima de la mesa y un contrato hasta el 2026. El Barça se ha informado de su situación contractual sin ir más allá, ya que la decisión final sobre el nuevo entrenador no se tomará hasta finales de marzo, pero tanto él como Hansi Flick habrían perdido opciones.

El Bayern ha intensificado su interés por De Zerbi tras la llegada del nuevo director deportivo, Max Eberl. Le gusta cómo gestiona las plantillas y su juego ofensivo y creen que en la Bundesliga podría dar rendimiento en un proyecto a largo plazo. El Bayern sí estaría en disposición de pagar la cláusula de salida de De Zerbi sin ningún tipo de problema aunque apurará las opciones por Xabi Alonso. El exjugador del Madrid parece que no desea hablar nada hasta finales de temporada y priorizaría su continuidad en Leverkusen para afrontar nuevos retos la próxima temporada.