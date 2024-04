Al Leipzig se le acaban los argumentos para retener a Dani Olmo

Dani Olmo ya ha alcanzado el estatus de 'crack' en la Bundesliga. El internacional español va dejando detalles de calidad en cada partido que juega y con su cláusula de rescisión, de 60 millones de euros, un precio asequible teniendo en cuentas las cantidades que se mueven hoy en día, no será tarea fácil para el RB Leizpig retenerlo otra temporada más.

Dani Olmo llegó al proyecto del RB Leipzig en 2020, tras despuntar con todos los honores en el Dinamo de Zagreb, a cambio de 20 millones de euros. Allí fue creciendo como jugador, hasta el verano pasado el equipo de Red Bull le diera las llaves del equipo con una buena renovación hasta 2027, que incluía la citada cláusula de rescisión.

LA PREMIER LO QUIERE

Sin embargo, estos 60 'kilos' abren una brecha en su futuro, por lo menos, el que tenía pactado con el conjunto alemán. Esta cantidad, inalcanzable para muchos equipos, no es un problema para los grandes de la Premier League, que no le quitan el ojo de encima. Según 'Bild', el Manchester City, que busca reforzar sus zonas interiores con futbolistas como Lucas Paquetá o Jamal Musiala, los rumores más fuertes de los últimos días, también se habría fijado en el ex del Barça y estaría pensando en pagar su cláusula este verano. Pero no es el único equipo de la Premier que va tras él. Desde Inglaterra aseguran que el Manchester United o el Chelsea lo tienen monitorizado.

Dani Olmo, una de las piezas clave del RB Leipzig / Efe

Es complicado que el Leipzig pueda repetir la operación que logró el pasado verano, manteniendo a Olmo como una de las piezas clave del equipo. A sus 25 años, y con la Eurocopa a la vuelta de la esquina, su cotización puede acabar de explotar del todo y en un escenario de este tipo sería muy complicado que tomase la decisión de continuar en un equipo que pelea por la cuarta plaza de la Bundesliga con el Borussia Dortmund.

¿EL LEIPZIG LE PUEDE DAR LO QUE NECESITA?

Dani Olmo necesita participar cada año en Champions, estar en un proyecto ganador y que garantice pelear por títulos cada temporada. En el RB Leipzig, aunque es uno de los clubes potentes del país germano, eso no está asegurado. Este curso han estado a años luz del Bayer Leverkusen y demasiado lejos del Bayern de Múnich.

Dani Olmo celebra su gol con España ante Brasil / EFE

El sábado pasado, en la victoria del Leipzig contra el Wolfsburgo (3-0), volvió a demostrar todo su talento con un gran gol desde fuera del área, uno de sus sellos de identidad, para abrir el marcador. El pasado mes de marzo, en el amistoso contra Brasil que España jugó en el Bernabéu, marcó un gol de bandera, con caño incluido, para dejar constancia por enésima vez de toda la magia que atesora.

Actuaciones como las mencionadas solo complican, aunque parezca contradictorio, el gran objetivo del RB Leipzig: que Dani Olmo siga en su 'barco' la próxima temporada.