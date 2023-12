Gio Reyna podría salir del Borussia Dortmund

No corren buenos tiempos para Gio Reyna. La joven promesa estadounidense del Borussia Dortmund ha visto cómo su carrera sufría un parón, lastrado por las lesiones.

Incluso se especula con una posible salida de su actual club. El talentoso futbolista estadounidense quiere volver a brillar y en el Signal Iduna Park no lo está haciendo desde hace mucho tiempo. Demasiado.

Según informa 'The Athletic' y recoge 'As', el conjunto alemán se plantea incluso una salida del joven jugador, de apenas 21 años, ya que no acaba de explotar.

En esta campaña, castigado por un rosario de lesiones en los últimos dos años, su situación no ha variado. Reyna no es titular, su técnico le utiliza como revulsivo en situaciones complicadas, y una salida de la entidad ya no es en absoluto decartable ni para él ni para el equipoi.

Gio Reyna, nacido en la localidad inglesa de Sunderland, tiene contrato todavía por dos campañas y media más con los 'borusser'. Desde Alemania se habla de un serio dilema en el seno de la entidad gualdinegra, ya que hay voces que apuestan por la continuidad del fútbolista, mientras otras quieren una venta.

Los optimistas creen que Reyna puede volver a ser el joven futbolista de 18 añitos que maravillaba en 2021, pero una tercera vía en forma de cesión también coge cuerpo en Dortmund.

Según el propio medio inglés, clubes de España, Inglaterra e Italia comenzarían a sondear esa posibilidad, teniendo además muy buenos informes del jugador. Además, la Serie A tomaría algo de ventaja después de ver cómo otros norteamericanos han logrado volver a brillar en la liga transalpina.

En caso de cerrar una venta, el Borussia esperará al término de la Copa América -que se juega en EE.UU.- para poder hacer cuentas, esperando sacar una buena plusvalía de un jugador que llegó a Alemania a coste cero, pero que igualmente podría valer una fortuna, que según Transfermarkt, ‘Gio’ Reyna tiene una cotización de 20 millones de euros.