La nostalgia de Juanmi lejos del Betis

El delantero malagueño reconoció haber pasado "cuatro años inolvidables" como verdiblanco También aseguró que le está costando adaptarse a su nueva etapa en el Al Riyadh saudí

Las despedidas nunca son plato de buen gusto. Este verano, como consecuencia de la pérdida de minutos que había experimentado en la segunda mitad de la temporada, Juanmi tomó la decisión de dejar el Betis para probar suerte en el Al Riyadh saudí. El malagueño se marchó en calidad de cedido, pero, por sus palabras en 'Radio Marca', no parece que vaya a volver a vestir la elástica verdiblanca.

La nueva aventura de Juanmi, por el momento, se ha saldado con un gol y una asistencia en 12 partidos. El malagueño admitió que está teniendo dificultades para adaptarse en Arabia Saudí. "Es una vida totalmente diferente a lo que conocemos en España. Tener a mi familia me ha ayudado mucho para adaptarme, con ellos aquí todo es mucho más fácil, pero vamos poco a poco".

El delantero malagueño aprovechó la entrevista para explicar los motivos de su salida del Betis, una de las decisiones más difíciles de su vida. "Cuando uno está tan agusto en un equipo es complicado cambiar para irte a otro sitio, pero a raíz de la lesión comencé a tener menos minutos y perdí protagonismo".

Antes de la mencionada lesión, Juanmi era una de las grandes figuras del cuadro verdiblanco. Incluso se ganó el apodo de 'O Rey' por parte de la afición. Sin embargo, la llegada de Ayoze Pérez en invierno cambió su situación por completo, y fue perdiendo protagonismo de manera progresiva hasta verse obligado a buscar una salida.

A pesar de quedar relegado a un segundo plano en los últimos meses, el malagueño sigue guardando un grato recuerdo de su antiguo club. "He pasado cuatro años inolvidables, con momentos muy duros por las dos lesiones, pero siempre me he sentido arropado. Poder recibir ese cariño de la gente es algo que no se puede pagar con nada. La única forma de devolver el cariño era darlo todo cada vez que me pusiera la camiseta".