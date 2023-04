Alcaraz debutará ante Nuno Borges en el Barcelona Open

El tenista murciano nunca antes se había enfrentado al jugador portugués, 79 del ranking mundial Borges derrotó a Ilya Ivashka por 6-2 y 6-3 en primera ronda

Carlos Alcaraz ya conoce el primer rival en el Barcelona Open Banc Sabadell. El tenista murciano se enfrentará al portugués Nuno Borges quien derrotó en primera ronda al bielorruso Ilya Ivashka por 6-2 y 6-3 en primera ronda. Como siempre, el debut en un torneo no es fácil, pero Carlitos no debería tener problemas para superar su primer partido en Barcelona y plantarse a octavos de final.

Carlitos sigue entrenándose en las pistas de tierra del Real Club Tenis Barcelona para llegar a su debut, probablemente el miércoles, el máximo de adaptado posible a la superficie. Cabe recordar que el número dos del mundo ha llegado a la ciudad condal sin estrenarse en la temporada de tierra ya que no logró recuperarse a tiempo de su lesión en la mano.

Sí que ha jugado ya este año sobre polvo de ladrillo. Concretamente lo hizo a mediados de febrero jugando los Torneos de Buenos Aires y de Río de Janeiro, algo que el propio jugador aseguró que le ayudará de cara a afrontar el Barcelona Open donde, recordemos, se proclamó campeón el año pasado.

Nunca se han enfrentado

Alcaraz nunca antes se ha enfrentado a Nuno Borges, de 26 años y número 79 del ranking ATP. Curiosamente el jugador portugués no se hizo tenista profesional hasta 2019. Carlitos arrancará pues en la pista central ante un jugador al que no conoce pero que sobre el papel no tiene que suponer un gran problema acceder a octavos de final.