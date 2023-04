Carlos Alcaraz: "Jugar en tierra es una batalla"

El tenista murciano aseguró que pese a llegar como campeón no pensará en defender el título Alcaraz asegura que "no me siento más favorito porque no estén Nadal y Medvedev"

Carlos Alcaraz se mostró feliz de regresar a Barcelona donde el año pasado se proclamó campeón tras ganar la final a Pablo Carreño. El tenista murciano ya se entrenó en la pista Rafa Nadal donde regresaron las buenas sensaciones y los recuerdos de un torneo triunfal en 2022.

Tras las bajas de Rafa Nadal y del ruso Danill Medvedev de última hora parece que el camino hacia un nuevo título para Carlitos es algo más llano, sin embargo el cartel del Barcelona Open Banc Sabadell sigue siendo de lujo con jugadores como, al margen del murciano, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud o Jannik Sinner por citar solo a tres tenistas Top que lucharán en Barcelona por el título.

En su primera rueda de prensa, Carlitos se mostró ambicioso e ilusionado por volver a estar en la Ciudad Condal donde arrancará su temporada de tierra después de darse de baja del Masters 1000 de Montencarlo, al que no acudió al no estar recuperado de su artritis postraumática de la mano izquierda y sus molestias en la espalda.

No pensará en la defensa del título

El tenista murciano explicó que "Barcelona es un sitio donde me encanta jugar y tengo muy bonitos recuerdos de cuando jugaba de pequeño. Vamos a intentar salir a la pista a disfrutar, ya que es un sitio donde me encanta jugar. Vamos a pensar en todo menos en defender el título".

Charly, que reconoció que los dos entrenamientos que ha realizado en Barcelona con Shapovalov y Casper Ruud "me han ido muy bien", sí que ve una rivalidad duradera en el tiempo con Jannik Sinner, tenista de su generación: "Somos muy jóvenes, hemos jugado grandes torneos, hemos partidos bonitos de ver. Y además nos llevamos muy bien así que sería bonito"."Es una pena no poder disfrutar del tenis de Nadal en Barcelona"

Carlitos piensa que la ausencia de Rafa Nadal no le alegra: "Soy un jugador de tenis, pero también fanático del tenis y quiero ver jugar a los mejores. Es una pena no tenerle aquí, no poder disfrutar de su tenis. Espero que se recupere lo antes posible. Es una pena no tenerle en Barcelona", insistió el murciano.

Igualmente, dice que no por la baja de Nadal ni la de Medvedev se siente más favorito: "Están habiendo grandes ausencias en el torneo como Rafa o Medvedev que eran candidatos a ganar, pero no me siento más favorito por ello, todos los jugadores que están en el cuadro pueden ganarme. Tengo que concentrarme y jugar a mi mejor nivel", sentenció.

Alcaraz llega a Barcelona con confianza | Barcelona Open

Se siente más maduro en la pista

Tras pasar por una lesión que le impidió jugar en Montecarlo, Alcaraz está viviendo aspectos del tenis que te sobrevienen con el tiempo: "El calendario es muy exigente y tienes que valorar los torneos que tienes que jugar porque van saliendo molestias y lesiones. Estoy aprendiendo que hay que cuidarse dentro y fuera de la pista. Hay que hacerlo todo perfecto para que no vengan lesiones", confiesa.

Alcaraz considera que en lo único que ha cambiado respecto al año pasado es "en la madurez. Dentro de la pista me siento más maduro, leo mejor las cosas, los golpes. He mejorado en la madurez y la capacidad de leer las cosas en la pista y así poder cambiar si las cosas van mal. es lo único en lo que me siento diferente"

Incluso explicó que a nivel personal tampoco los éxitos le están cambiando: "A nivel personal no me ha cambiado mucho lo que me está pasando y el haber ganado títulos. Me siento el mismo chico de siempre, tengo el mismo grupo de amigos. Tienes que separar el tenis de la vida personal y lo llevo muy normal", explicó con esta humildad que tanto le caracteriza.

Le gusta el primer rival en el cuadro

En cuanto al sorteo del cuadro, que se llevó a cabo unas horas antes de su rueda de prensa, aseguró que "soy de los que miran el posible camino a la final pero es una ligera pasada, me enfoco en la primera ronda", explicó el jugador que debutará ante el ganador del partido entre el bielorruso Illya Ivashka, que ocupa el puesto 74 del ránking de la ATP o el portugués Nuno Borges, en el 63. "Todos los jugadores son muy duros, te pueden ganar, es una ronda dura y un buen partido para comenzar", dijo.

Alcaraz reconoció que para él jugar en tierra "es como estar en una batalla. Es lo que me gusta de la tierra. Cada punto es una batalla, tienes que jugar más tácticamente y es lo bonito de jugar en esta superficie".

A vueltas con las dejadas

No podía faltar una pregunta sobre la dejada, uno de sus golpes favoritos: "La dejada es un golpe que de bien pequeño lo vengo haciendo, me siento con mucho confianza con este golpe. Muchas veces preparo el punto para hacerla, pero a veces la improviso como solución cuando se complican las cosas".