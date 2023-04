Alcaraz le quita importancia

El vigente campeón del Barcelona Open no se siente favorito pese a las ausencias de Nadal y Medvedev El murciano quiere recuperar el número 1 en la preparación para Roland Garros

El actual número 2 del ranking ATP, Carlos Alcaraz, se mostró feliz de regresar al Open de Barcelona, donde el año pasado se proclamó campeón tras ganar la final a Pablo Carreño.

Tras las bajas de Nadal y Medvedev, parece que el camino hacia un nuevo título para el murciano es algo más sencillo, pero Tsitsipas, Ruud o Sinner son algunos de los rivales a los que podría enfrentarse en las distintas rondas.

El tenista de El Palmar está ilusionado con el torno: "Barcelona es un sitio donde me encanta jugar y tengo muy bonitos recuerdos de cuando jugaba de pequeño. Vamos a intentar salir a la pista a disfrutar, ya que es un sitio donde me encanta jugar. Vamos a pensar en todo menos en defender el título".

Quitarse presión

Pese a las bajas de Nadal y Medvedev, no se siente más favorito: "Están habiendo grandes ausencias en el torneo como Rafa o Medvedev que eran candidatos a ganar, pero no me siento más favorito. Todos los jugadores que están en el cuadro pueden ganarme. Tengo que concentrarme y jugar a mi mejor nivel".

"El calendario es muy exigente y tienes que valorar los torneos que tienes que jugar porque van saliendo molestias y lesiones. Estoy aprendiendo que hay que cuidarse dentro y fuera de la pista. Hay que hacerlo todo perfecto para que no vengan lesiones", apuntó.