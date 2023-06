Xavi tiene un respiro con Neves pero se atasca el caso Ansu

Se enfría mucho la llega del centrocampista portugués, al que el técnico no tenía entre sus peticiones La negativa del 10 a irse al Wolverhampton obliga al club y Mendes a buscar otras alternativas

Xavi Hernández, de momento, puede respirar aliviado porque si no vuelven a cambiar las cosas en las próximas semanas no deberá lidiar con el problema de gestionar la presencia de Rubén Neves en la plantilla del Barça 2023/24. El fichaje del portugués del Wolverhampton ha quedado parado en estos momentos porque la operación que permitía su llegada no es posible hacerse.

Eso implicaba también a otro jugador, Ansu Fati, que se ha negado en rotundo a ir a este club de la Premier. Recordemos que la operación era un intercambio con Rubén Neves más 30 millones de euros para el Barça. El club azulgrana salía económicamente muy beneficiado.

Precisamente, Xavi solo aceptó la llegada del portugués porque desde la dirección deportiva del FC Barcelona le insistieron que a nivel económico era un gran acuerdo para el club. Pero el técnico ya les dejó muy claro a nivel deportivo que el Neves no estaba entre sus prioridades porque no lo ve como pivote, que es el objetivo prioritario y porque como interior ofensivo prefiere mucho más la opción de Gündogan.

Tener al jugador en la plantilla le hubiera supuesto un problema de gestión porque habría tenido que hacer equilibrios para no devaluar a una apuesta del club dejándole con pocos minutos. De momento, Xavi tiene un respiro y se mantiene a la espera que la secretaría técnica pueda avanzar en alguna de las operaciones con las que si que cuentan con su apoyo total y absoluto.

Dificultades con Ansu

Para el Barça y Jorge Mendes, la operación con el Wolverhampton era redonda. El agente portugués colocaba al jugador azulgrana en otro club a cambio de una cantidad respetable de dinero, Neves jugaba en el Barça y el club inglés se hacía con un futbolista con cartel y nombre pese a los problemas de los últimos años con las lesiones, por suerte, ya superadas.

Ansu Fati ya le ha dicho por activa y por pasiva a su agente y al FC Barcelona que no quiere marcharse y que su deseo sigue siendo triunfar de azulgrana. Quiere cumplir con todas las expectativas que se crearon a su alrededor, cuando le dieron el dorsal 10 y le alzaron como el relevo natural de Messi como referente formado en la casa.

El club lo sigue teniendo en el mercado, como a la mayoría de jugadores de la plantilla, porque su traspaso dejaría mucho dinero en la caja al tratarse de un jugador formado en la casa. Además, no es un futbolista indiscutible para Xavi, como lo demuestran los minutos que le ha dado esta temporada.

Con el sistema de cuatro centrocampistas, y pese a que Ansu también puede jugar en el centro del ataque, la realidad es que hay overbooking de jugadores de banda de ataque actualmente en la plantilla azulgrana.

El mercado de fichajes apenas ha empezado pero de momento el caso Ansu se atasca porque la operación que estaba más avanzada -la del Wolverhampton- se cae definitivamente.