La sorprendente afirmación de Xavi sobre el PSG y Dembélé

Cuando Ousmane Dembélé decidió irse al PSG el pasado verano, Xavi Hernández sintió el adiós del francés como una puñalada a su planificación deportiva para la temporada actual. El extremo era un fijo en el extremo derecho del once del egarense, por lo que perderle y más ante un rival directo en Europa no sentó bien en Can Barça.

Xavi llegó a decir en rueda de prensa que la decisión de Dembélé de cambiar el Barça por el club parisino fue "una decepción personal" porque apostaba por él. Ahora, ocho meses después, el técnico recordó que el PSG es favorito en parte por el fichaje de Ousmane:

"Nos enviamos un mensaje cuando acabó el sorteo, le deseo lo mejor porque le tengo mucha estima, era una decisión unilateral suya. Ellos son favoritos porque este verano nos quitaron a uno de los mejores jugadores del mundo".

Xavi, además, también tuvo elogios para Luis Enrique y el PSG después de que el técnico asturiano confesara que él es quien mejor representa el ADN Barça:

"Estamos ante uno de los mejores entrenadores del mundo como es Luis Enrique y uno de los rivales más difíciles, un equipo hecho para ganar la Champions, son de Qatar y los conozco bien".