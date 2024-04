Luis Fernández: "Me gustaría que Xavi se quedase en el Barça"

Luis Fernández (Tarifa, Cádiz, 1959) fue un laureado jugador y entrenador francés de origen español. Ganador como jugador de la Eurocopa de 1964, militó en el PSG, el Racing de París y el Cannes. Como técnico dirigió a tres equipos españoles, el Athletic, el Espanyol y el Betis. También se sentó en el banquillo del PSG en dos etapas, ganando una Liga, una Copa, una Supercopa y una Recopa, el único título europeo que tiene en sus vitrinas el club parisino.

¿Qué está haciendo ahora Luis Fernández?

Estoy trabajando de comentarista en Bein. Comento partidos de la liga española, de la italiana, de la alemana. Así sigo en el mundo del fútbol.

¿Los banquillos ya están olvidados?

Sí, volver a entrenar está descartado. Trabajar en un club, en un proyecto deportivo, sí que me gustaría. Tengo pasión por el fútbol y si puedo ayudar en un mundo que está cambiando, me encantaría. Tengo la experiencia de muchos años como jugador y entrenador y creo que puedo aportar muchas cosas, especialmente a los jóvenes.

Dice que el fútbol está cambiando, ¿ha cambiado mucho desde que usted jugaba?

El fútbol es un deporte que está hecho para que los aficionados disfruten. En eso, no ha cambiado. Pero ahora mueve mucho más dinero. Se pagan grandes cantidades de dinero por jugadores, antes no pasaba y eso que había jugadores de alto nivel.

Vuelve la Champions y lo hace con una gran eliminatoria entre el PSG y el Barça. ¿Cómo la ve?

Este Barça no es el del año pasado, tiene más problemas, más dificultades, tiene jugadores lesionados importantes, pero también están llegando jugadores jóvenes con mucho talento, importantes. Y tiene un entrenador que me encanta. Soy admirador de Xavi. Ha vuelto a su club, al equipo en el que maravilló con Iniesta y Busquets en el centro del campo. El Barça es un grande y hay que tenerle respeto aunque esté pasando por algunos problemas económicos. Seguro que volverá. Ahora está jugando en Montjuïc, pero pronto volverá al Camp Nou y eso le irá bien.

¿La diferencia entre el Barça y el PSG es Mbappé?

La diferencia no la hace un jugador, la diferencia la hace un colectivo que tenga talento. Lo tiene el PSG con Mbappé, pero también lo tiene el Barça con Lamine, Lewandowski y Raphinha en el ataque. Evidentemente, Mbappé marca diferencias porque es muy bueno, pero para poder triunfar debe tener un colectivo detrás y el colectivo que tiene actualmente el PSG me gusta mucho.

¿Se puede parar a Mbappé?

Todos los jugadores se pueden parar. He jugado con futbolistas como Zidane y Platini que eran muy grandes y también los paraban. No marcaban diferencias en todos los partidos. Hay una lectura de juego que se hace, cuando se juega contra estos futbolistas, el entrenador rival siempre tiene un plan para pararlo. Y si todo el mundo hace las cosas bien, este tipo de jugadores se pueden parar.

Y usted que ve muchos partidos del PSG, ¿cómo pararía al francés?

Es difícil porque es muy bueno, por su manera de jugar, por su potencia, por su facilidad para hacer goles, pero como digo yo siempre, lo debe hacer el colectivo. Un jugador solo no podrá. Xavi deberá idear un plan colectivo.

¿Lo ve ya en el Real Madrid?

No. La temporada no está acabada y no ha habido ninguna confirmación oficial. Es como en los entrenadores, el único que ha dicho que se queda es Xabi Alonso en el Leverkusen y el que ha dicho que se va es Klopp. Xavi no se sabe, aunque a mí me gustaría que siguiese. De Mbappé, hay que esperar. Ya lo dirán. De momento, lo que puedo decir es que lleva siete años en el PSG jugando de maravilla, con gran actitud.

¿Mbappé al Madrid? No hay nada oficial. No descarto nada. Y si el PSG gana la Champions...

¿Encaja en el Real Madrid?

Encajaría porque es muy bueno, pero el Real Madrid tiene grandes jugadores. Vamos a esperar a final de temporada. A ver lo que pasa. El PSG ganará la Liga y está en la final de la Copa. Y si gana la Champions… Yo no descarto nada.

Antes decía que le gusta mucho el PSG porque ahora juega más como un equipo.

Me gusta porque es un colectivo. Es un equipo que no te deja pensar, no te deja jugar. Que cuando pierde un balón quiere recuperarlo enseguida. Tiene un gran centro del campo. Vitinha y Zaïre-Emery son dos jóvenes muy buenos. Es una maravilla ver jugar al PSG. Tiene juego de conservación y arriba presionan mucho. Corren todos. Mbappé también. Y es por la exigencia del entrenador.

Eso es mérito de Luis Enrique.

Totalmente, él ha llegado con sus ideas. Todo el mundo se siente titular, todo el mundo puede jugar, con él juegan todos. Y eso es muy importante porque el grupo se siente respetado. Los que menos juegan están integrados. Antes no pasaba, ni con Pochettino ni con Galtier. Mbappé es uno más y eso lo ha conseguido él. Aquí está todo el mundo contento y eso es mérito de Luis Enrique y de su cuerpo técnico. No entiendo las críticas que recibe. A ver lo que dicen a final de temporada. Va a ganar la Liga, está en la final de Copa y ya veremos lo que pasa en la Champions.

¿Qué le parece Dembélé?

En el Barça tuvo dificultades para imponer su juego por culpa de las lesiones. Aquí está jugando muy bien, marca diferencias. Sabe subir, bajar, está mucho más fuerte. Tiene mucho talento, regatea muy bien y es rápido. Solo le falta ser más eficaz ante portería porque mete pocos goles.

¿Es mejor este PSG de Luis Enrique que el que tenía a Messi y Neymar?

Para mi sí. Si el PSG hubiese tenido al Messi de hace cinco años, cuando estaba en el Barça, seguramente diría que el de Messi y Neymar, pero este PSG es mucho más equipo. Neymar llegó con Mbappé, pero las lesiones y otros problemas nunca le dejaron mostrar su talento. Con él, de todos modos, el PSG llegó el año del Covid a la final de la Champions. Entonces, estuvieron juntos durante veinte días y eso fue bueno para el grupo. No es bueno dar tanta libertad a los jugadores. Luis Enrique no la da. Tuvo en el Barça a Messi, Neymar, Suárez y sabe como tratar a estas estrellas. Evidentemente, Messi y Neymar tienen mucho talento, pero la diferencia la marca el entrenador. Luis Enrique puede cambiar a una estrella en el minuto 60 como ha hecho con Mbappé, los otros no lo hacían.

¿Qué le parece el Barça actual?

Tiene problemas económicos y no pasa por su mejor momento. Además, tiene lesionados a jugadores importantes como Gavi, Pedri y De Jong. No sé si alguno se recuperará para la ida. Son bajas importantes en el centro del campo y para mí es la línea más importante, es la que maneja el partido. Busquets, Xavi e Iniesta son los que hicieron fuerte al Barça, los que permitieron brillar a los delanteros.

Antes decía que le gustaría que Xavi siguiese.

Es que Xavi tiene al Barça en el corazón, como yo tengo al PSG, al Cannes y al Athletic. Xavi representa al Barça que tan bien jugaba, que lo ganó todo, que tanto hacía disfrutar a los aficionados al fútbol. El año pasado fue campeón, no entiendo que se vaya porque este año no lo sea. Está sacando a jóvenes como Cubarsí y Lamine. El Barça seguro que volverá a estar arriba. Me gustaba Xavi como jugador y me gusta como entrenador. Que se equivoca en alguna alineación, yo también me equivocaba. Guardiola también se equivoca, aunque él menos porque tiene mucho talento.

Xavi tiene al Barça en el corazón. El año pasado ganó la Liga. No entiendo que se vaya porque no la gane este año

Hablaba de Lamine y Cubarsí.

Son dos jóvenes con gran personalidad dentro del campo, con mucho talento. Marcan diferencias siendo muy jóvenes. Cubarsí lo hace con su salida de balón, no se equivoca mucho con el balón en los pies y posicionándose muy bien para imponerse en sus duelos a los delanteros. Lamine va para crack y tiene que seguir así. Como aquí Zaïre- Emery. Lo van a descubrir en esta eliminatoria. Tiene mucho talento. Corre, toca, recupera, llega. Los jóvenes no me interesan solo con el balón en los pies. Me interesan cuando corren, se desplazan, piden el balón, encaran. Y ellos lo hacen. Son jugadores con gran personalidad.

¿A quién ve favorito en la eliminatoria?

Seguramente el PSG es un poco más favorito por las bajas que tiene el Barça, pero estoy seguro de que los azulgranas van a estar cerca. Tiene el Barça la ventaja de jugar la vuelta en casa. Lo que seguro será es un buen espectáculo porque los dos equipos quieren el balón y marcar goles.