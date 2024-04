Luis Enrique: "Soy el máximo representante del estilo Barça"

Luis Enrique conoce muy bien los códigos de una rueda de prensa; las intenciones de los periodistas y las consecuencias de sus palabras. El asturiano domina el escenario y el relato. Sabe lo que quiere decir, y cómo decirlo, en comparecencias donde se respira una tensión más o menos latente. Quizás por eso sorprendió su respuesta, tan rotunda y firme, a la comparación con Xavi.

Más aún antes de un encuentro tan grande como unos cuartos de final de la Champions. Ante un equipo que conoce y quiere tanto como el Barça. El recuerdo de su etapa en el club -primero como futbolista y luego como entrenador- atravesó toda la rueda de prensa. Luis Enrique reconoció que no será un partido más para él, pero fiel a su estilo se impuso un pragmatismo preventivo.

"Es un partido totalmente diferente para mí. Pero ya jugué contra el Sporting y le hice goles, también al Barça. Tengo una relación con el Barça de amor, pero primero va la profesión y el orgullo de estar a la altura de la eliminatoria". No fue la única referencia al conjunto azulgrana.

El asturiano reivindicó su aportación al estilo Barça. Lo hizo ahora que es entrenador del PSG con un estallido de orgullo como los que tenía en el campo en los partidos grandes. Seguramente con el recuerdo de algunas etiquetas que le incomodaron en su día, como que su Barça era más veritcal que en la etapa de Guardiola.

Le preguntaron quién representa mejor el estilo del Barça, si él o Xavi, y respondió al ataque. "Soy el máximo representante del estilo Barça. Puedes ver las estadísticas de la posesión, la presión, el número de goles y los títulos. Yo sé que hay algunas personas que no estarán de acuerdo pero los datos están ahí".

El técnico rebajó la idea de que le juega a favor conocer bien al Barça y puso como ejemplo el papel de Xavi en el banquillo. "No conozco a Xavi entrenador, conozco al compañero y jugador, pero entrenador tan solo de aficionado. Conozco muy bien al club y a sus jugadores, pero esto no tiene que ser una ventaja o un hándicap".

El papel de favorito

Desde que se conoció el sorteo se ha impuesto el relato de que el PSG partía como favorito ante el Barça. Pero Luis Enrique ha recordado que este proyecto del PSG no es el mismo que los últimos años. Que ha habido una reconstrucción y que no tienen la presión de ganar la Champions.

"La política del club ha cambiado esta temporada. Lo habéis visto con la salida del club de estrellas, mis ideas y las del club van en el mismo sentido. Creo que no es positivo cargar de presión a un equipo que ha ganado 0 veces la Champions. La podemos ganar, pero el camino sigue siendo muy largo. Ambiciosos e ilusionados", empezó diciendo.

"Me da igual el papel de favorito. Cuando empiece a rodar el balón veremos cuál es el favorito, eso me preocupa. Prefiero que me pongáis como víctima", señaló con el gesto torcido.

Las dudas deportivas

El sustituto de Achraf Hakimi es la gran duda de Luis Enrique, que no ha querido dar pistas sobre por qué alternativa apostará. "Tengo el hábito de saber solventar cualquier problema cuando algún jugador no puede jugar. Ya tengo mi decisión y mañana lo veréis. Cuando falta algún jugador soy partidario de verlo más como una oportunidad que como un problema".

También el Barça cuenta con algunas bajas sensibles como Gavi y algunas dudas deportivas: el papel de De Jong y Gavi, que entraron finalmente en la lista. Luis Enrique está convencido de que se miden a un un equipo muy competitivo.

"Siempre quiero jugar contra un rival en su mejor nivel y con todos sus jugadores. Ojalá pudiesen jugar todos, incluso Gavi". Pero este no es un mal Barça. En un buen nivel, con experiencia, han ganado varias veces esta competición. Hay rivalidad entre los dos clubes, espero que sea sana en los dos estadios, esperemos que se vean dos grandes partidos de futbol", señaló.

Luis Enrique fue poniendo en duda todos los lugares comunes que acompañan la eliminatoria como el supuesto hándicap de jugar fuera de casa la vuelta. "Sin el valor doble de los goles prefiero jugar el primer partido en casa. Porque en casa vamos a tener un ambiente único, que nos va a apoyar", empezó diciendo. Para luego darle la vuelta: "Si me hubiese tocado el primero fuera, hubiese dicho que prefería el primer partido fuera de casa".

Más serio se puso cunado le preguntaron por la amenaza terrorista de ISIS. "¿Quién no está preocupado por las amenazas terroristas? Espero que se pueda controlar y no termine en nada desastroso. Claro que preocupa", apuntilló.