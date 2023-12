¿Cómo queda el grupo del Barça en Champions?

El Barça podrá respirar tranquilo pese a la derrota en Amberes por 3-2. Los azulgranas serán primeros de grupo ya que solo una carambola impensable en la que el Shakhtar ganara por goleada al Oporto en Do Dragao con la derrota del Barça en Bélgica podía permitir a los ucranianos enjuagar un gol average de -7.

Con los octavos de final ya en mente, el segundo clasificado del Grupo H no tiene importancia para el Barça, porque los de Xavi no se pueden volver a medir en octavos al Oporto. Los portugueses, por su parte, no han querido sorpresas y han pasado por encima de los ucranianos (5-2).

ASÍ QUEDA EL GRUPO DEL BARÇA

FC Barcelona - 12 puntos +6 goles Oporto - 12 puntos + 8 goles (gol average particular perdido con los blaugrana) Shakhtar - 9 puntos -2 goles Royal Amberes - 3 puntos -11 goles

LOS POSIBLES RIVALES EN OCTAVOS

Con la primera posición de grupo confirmada, el Barça ya tiene claro cuáles son los segundos que esperarán en el bombo de octavos de final del sorteo del próximo lunes 18 de diciembre en Nyon.

Grupo A: Copenhaguen

Grupo B: PSV Eindhoven

Grupo C: Nápoles

Grupo D: Inter de Milán

Grupo E: Lazio

Grupo F: PSG

Grupo G: Leipzig