Xavi insinúa el regreso de Busquets al once

El entrenador del Barça aseguró que hará rotaciones y el capitán puede ser uno de los que vuelva a escena De Frenkie de Jong explicó que "queremos que juege de cara, ya sea de interior o pivote", dejando abierto el cambio de posición

Xavi Hernández aseguró que cambiará su once ante el Atheltic respecto al que se midió al Villarreal. Una de las novedades puede ser Sergio Busquets, de quien habló maravillas y por la presión que puede ejercer el equipo bilbaíno, insinuó que saldrá de inicio.

“El juego del pivote cambia más si es el hombre libre. En el tema de hacer coberturas, entender la salida en el momento justo, para mí, Busi es un máster, con una gran experiencia y tiene el don de saber estar, es espectacular para el grupo. Es importante, igual que Frenkie, juegue donde juegue”, explicó.

En cuanto a De Jong dejó abierta la puerta su regreso al interior ya que el Athletic es probable que no le diera tanta libertad como el Villarreal. "El último día estuvo bien en el dividiendo, como hombre libre, lo interpretó muy bien. Puede jugar de interior o pivote. Frenkie es uno de los futbolista que me gusta y cuando ve el fútbol de cara es cuando disfruta y lo ve mejor. Intentamos ponerlo de cara ya sea de interior o pivote, juegue donde juegue, será importante”.

"Pedri es fundamental"

En la medular, uno de los jugadores con más minutos es Pedri, de quien dijo que "intento darle descanso, como a la gran mayoría. Pedri es fundamental, entiende todos los conceptos, es muy maduro. A sus 19 años es esencial en nuestro esquema. Intentamos dar descansos, pero el calendario es muy intenso duro y hay que estar al cien por cien”,

De Ferran Torres valoró su mejoría y admitió que “los puntas viven del gol, especialmente los grandes goleadores, la confianza puede bajar si no marcas o no. La variante es distinta. El gol del Bernabéu le vino bien personalmente, hizo un gran partido ante Villarreal, no deja de trabajar y lo valoramos por el trabajo. Por su presión alta, marque o no marque”.

Xavi, en el inicio de la sesión de entrenamiento con Pedri y Busquets | Javi Ferrándiz

Otro nombre propio destacado es Gavi, ganador del Golden Boy 2022, a quien quiso “darle la enhorabuena, se lo merece es extraordinario. Gavi es único en su especie, es portento físico, pero también tiene gol, ve bien el juego, es una maravilla. Se asemeja a lo que jugamos nosotros, se parece a Pedri, pero sin ánimo de comparar y cada uno tiene su carrera. Son dos garantías de éxito en la plantilla”.

De Marcos Alonso afirmó que puede continuar como central porque "su perfil físico es importante, gana duelos, elige bien con balón, es zurdo, que el central esté a pierna natural es importante para tener una buena salida. Tiene agresividad en el uno contra uno. Tiene muchas cosas para jugar en esta posición, rindiendo muy bien, aún no siendo central”.

Elogios a Valverde

El rival será el Athletic de Ernesto Valverde, a quien dedicó grandes elogios: “Valoramos mucho a Valverde, al entrenador, otra cosa es el entorno y sus opiniones. Es espectacular, sin ninguna estridencia, sin mala cara, educado. Su imagen es intachable, un ejemplo, una persona extraordinaria. Su trabajo es excelente, para los profesionales del fútbol es esto”.

Valverde se enfrentará a Ansu Fati, sobre quien no aseguró la titularidad ya que "no tengo titulares y suplentes, dispongo de 25 futbolistas mucho nivel, elegiremos sobre el partido, la fatiga, como llega cada uno al once titular. Todo el mundo se será útil. Ansu puede marcar diferencias, las ha marcado y tiene que ser importante”.

Pablo Torre y Piqué

De Pablo Torre admitió que "me gustaría que jugara más, ante el Villarreal quería que jugara unos minutos, lo pensamos, pero por situaciones de molestias físicas, de prevención de lesión, los cambios fueron medio obligados con 3-0. Está entrenando bien, hay competencia, es un tema de paciencia, entrena bien y seguro que llega su momento”.

Sobre Pique y los pitos, Xavi insistió en que lo ve “animado, haciendo grupo, está tirando del grupo, hace piña, está preparado. Está bien concentrado, sinceramente lo veo bien”.

El míster también fue cuestionado sobre uno de los jugadores que pretende para la próxima campaña, Iñigo Martínez, aunque evitó personificar mucho en él y habló más del Athletic en colectivo: “Iñigo Martínez es importante, como Yeray. Dominga el juego aéreo, la salida de balón es buena. Todo el Atheltic en general. Vivian, igual, los laterales son altos, intensos. No solo en la línea defensiva y con Iñigo”.