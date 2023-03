Xavi Hernández: "Ya lo dije el año pasado y me dieron hostias como un piano"

El técnico del Barça habló en rueda de prensa de las críticas recibidas desde Madrid por el juego de su equipo en el Bernabéu Xavi afirmó en reiteradas ocasiones que el Barça es el club más complicado del mundo

Xavi Hernández no se ha cortado en rueda de prensa previa al partido del Barça ante el Valencia y ha respondido a las críticas que recibió el equipo desde Madrid por su juego el pasado jueves en el clásico de Copa del Rey.

A pesar de que el FC Barcelona ganó 0-1 en el Santiago Bernabéu con el autogol de Militao, en la capital se ha hablado más de cómo jugó el Barça que del resultado que favorece a los culés para la vuelta. "Veo que ha habido revuelo. El Barça es el club más difícil del mundo, ganas al Real Madrid 0-1 y no convence y si es al revés es fiesta nacional, aseguró el técnico.

Además, Xavi añadió: "Ya lo dije el año pasado y me dieron hostias como un piano. En el Barça hay que ganar y convencer, y es nuestro objetivo. Pero el contrario es el vigente campeón de LaLiga y Champions, y si te aprietan alto es difícil. Es entender de fútbol. Hablar de posesión cuando te juegan mano a mano es absurdo. No nos plantamos en el área del Barcelona para estar en bloque bajo, nos puso el Real Madrid ahí. Esto es fútbol".

SE LE ACUSÓ DE NO TENER LA POSESIÓN

El Barça perdió el balón durante los 90 minutos y se le achacó a Xavi que había sido más 'Cholista' que nunca, algo que criticó la pasada temporada el entrenador del Barça.

Cabe destacar que Xavi no contaba para este partido con tres piezas fundamentales de la plantilla como son: Pedri, Lewandowski y Dembélé.

El gol de Militao en propia puerta que supuso el 0-1 a favor del Barça en la ida de las semifinales de Copa del Rey | RFEF

Xavi repitió en reiteradas ocasiones que el Barça "es el club más difícil del mundo, sin ninguna duda". Hay que ganar y convencer. Hay una idea de juego muy claro y si no la haces no están tan satisfecho. Ganamos en un campo difícil. Pero acabé más satisfecho el día de la Supercopa que en la Copa. Me gusta ganar siendo protagonista y dominador, pero es el fútbol", finalizó.

El próximo 19 de marzo se disputará un nuevo clásico. El Barça recibirá al Real Madrid en el Camp Nou en Liga antes del duelo de vuelta de Copa del Rey, que se disputará el 5 de abril para dirimir el segundo billete para la final.