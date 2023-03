Xavi: "Ha llegado la hora de la verdad, para nosotros mañana es una final"

El entrenador del Barça consideró "vitales" los tres puntos contra el Valencia: "La derrota en Almería nos tiene que servir de experiencia, no podemos cometer más errores" El técnico egarense apuntó que "el triunfo ante el Madrid fue un golpe de moral y de confianza, pero ahora hay que trasladarlo a la Liga"

El FC Barcelona ha llegado a ese momento de la temporada en el que no hay tiempo para celebrar las victorias ni digerir las derrotas. El trabajado triunfo en el Bernabéu ya forma parte del pasado y, tras el tropiezo liguero contra el Almería, el conjunto azulgrana afronta la visita del Valencia al Spotify Camp Nou como una "final". "Para nosotros, el partido de mañana es una final. El Madrid juega después y le podemos poner presión. Queremos los tres puntos, no podemos cometer más errores... y menos en casa", declaró Xavi Hernández en la rueda de prensa previa al encuentro correspondiente a la jornada 24 de la Liga Santander.

El entrenador egarense aseguró que la llegada de Rubén Baraja a Mestalla ha otorgado "agresividad", "intensidad", "solidaridad" y "orden defensivo" al Valencia. "Será un rival que, al tener urgencias, nos complicará mucho las cosas. Tendremos que ser pulcros en ataque. El triunfo ante el Madrid fue un golpe de moral y de confianza, pero ahora hay que trasladarlo a otra competición, a la Liga. Ha llegado la hora de la verdad. Nos estamos jugando dos títulos y la derrota contra el Almería nos tiene que servir de experiencia", insistió. Consciente de que su Barça se enfrentará a un bloque bajo, el vallesano pidió a sus futbolistas que se "salgan del guion" y "arriesguen más", pues "si haces lo justo y necesario, cuesta generar situaciones de ataque".

En una comparecencia marcada por el debate sobre el estilo generado a raíz de la imagen mostrada por el equipo culé en el clásico de la Copa del Rey, Xavi recordó que "el Barça es el club más difícil del mundo". "Ganamos al campeón de Liga y de Europa en su campo y se está hablando de la posesión. Ya lo dije el año pasado y me dieron hostias como un piano: el Barça es el club más difícil del mundo porque ganas 0-1 en el estadio del Madrid y no convence. Si fuera el revés, sería fiesta nacional", reivindicó. El preparador barcelonista, sin embargo, entiende que "en el Barça, un transatlántico, siempre hay ruido". "Lo importante es gestionar la situación con tranquilidad", apuntó.

"Nosotros siempre queremos defender con balón, pero en el Bernabéu no lo conseguimos. Hay momentos en los que los rivales te pueden someter. Nosotros nunca buscaremos una posesión del 35%. Queremos que sea del 60, 70 incluso el 80%. Tenemos que entender, sin embargo, que los equipos te pueden someter. Y nosotros, sin balón, estuvimos extraordinariamente bien. El contrario juega y trabajamos la defensa. No dominamos con balón, pero sí sin el esférico", reflexionó sobre la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Sobre la lucha con el Madrid por los dos títulos más prestigiosos del fútbol estatal, Xavi consideró que el KO continental puede beneficiar a sus pupilos: "Nos gustaría seguir vivos en Europa, pero no ha podido ser. Tendremos más tiempo para recuperarnos bien y entrenar mejor".

Paso adelante de Marcos Alonso y Kessie

Xavi actualizó los estados físicos de los jugadores lesionados de la plantilla. Mientras que Andreas Christensen "ya está al 100%" y las sensaciones de Robert Lewandowski "son muy buenas", Pedri y Ousmane Dembélé "siguen con su progreso". Para el míster, lo verdaderamente importante es que el Barça sobrevivió sin ellos en un escenario de máxima exigencia. "Demostramos que somos un conjunto ganador. Es muy importante obtener resultados positivos sin los futbolistas más importantes del equipo", justificó. Sergi Roberto, renovado hasta el 30 de junio de 2024, fue otro nombre propio de la comparecencia: "Para mí su renovación es una gran noticia. Es un futbolista extraordinario, le he elogiado muchas veces. En el vestuario le valoramos muchísimo como persona y profesional. Es una garantía".

Una vez más, el técnico catalán aseguró que ve "muy bien" a Ansu Fati. Que el canterano "será importante" y que "tengo mucha fe en él". No se movió ni un milímetro de su discurso habitual con el '10'. Tampoco escatimó en elogios cuando fue preguntado por el crecimiento de Franck Kessié. “Estamos muy contentos con él. Pierde pocos balones y tiene buen ‘timing’ de llegada al área. Trabaja por el equipo y es generoso. Estos partidos le están dando confianza”, respondió. Por último, Marcos Alonso está ofreciendo "un rendimiento sensacional". "Es un ganador de duelos, cubre bien la espalda, es rápido para la envergadura que tiene y nos da salida de balón… Es un jugador muy profesional. Y un buen chico", zanjó.