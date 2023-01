Xavi: "Nos hemos complicado la vida nosotros mismos"

El técnico egarense ha hecho autocrítica después de que su equipo haya sufrido sobremanera ante un conjunto de Primera RFEF "No hemos defendido bien el área y hemos concedido demasiado; no podemos irnos contentos"

Con el pase a octavos de final de la Copa del Rey en el bolsillo, pero con la sensación de que a este Barça le falta todavía mucho por hacerse. Xavi Hernández no estaba para muchas fiestas tras el partido que su equipo había sacado sudando la gota gorda en el Rico Pérez de Alicante. Que un equipo de Primera RFEF como el Intercity te meta tres goles no es para menos.

El técnico de Terrassa salió con un equipo bastante titular y con pocas novedades. Pablo Torre, Bellerín o Kessie quizás como 'outsiders'. Pero, en cualquier caso, todo futbolistas de primer nivel y con nombre. En la segunda mitad, en pleno descalabro defensivo, intentó tocar cosas el egarense.

"Puede pasar, la Copa tiene estas cosas. Hay siete equipos de Primera eliminados, la mayoría contra equipos de menos categoría. Hemos tenido el 0-2, el 1-3, el 2-4. Nos hemos complicado la vida nosotros mismos. Hemos sido muy superiores, pero hemos encajado muchos goles y mucha superioridad. No hemos sido contundentes en ninguna área", ha analizado Xavi.

REGRESO DE ARAUJO

Se ha repetido la película con el otro día: "Ha pasado lo mismo que contra el Espanyol. No sentenciar el partido. Eso fue un aviso y hoy es otro. Por suerte estamos en octavos de final". Acerca de la vuelta de Araujo, el egarense ha comentado que "lo de Ronald una de las cosas mas positivos. Habíamos hablado de 45 minutos, pero se ha sentido bien. Es un jugador primordial, un guerrero, liderazgo. Me alegro por el mucho".

No ha querido explayarse mucho Xavi respecto a la sanción de Lewandowski: "Estoy pensando en el partido, en analizar. Tenemos tiempo para preparar el partido del domingo. Sobre Lewandowski tenemos que obedecer. No va a poder jugar, es lo que hay”.

Incidiendo de nuevo sobre el juego y la imagen, el ex del Al-Sadd dijo que "el juego es bueno, me voy satisfecho. No me voy contento con la contundencia en las áreas. Por lo demás, estamos en un buen momento de juego, de generar ocasiones. Nos falta esa contundencia. Cada partido es un mundo, pero hoy especialmente nos han faltado cosas”.