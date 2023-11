Xavi: "No ha habido polémica en el grupo con lo de Gündogan"

El técnico del Barça asegura que no existe conformismo en el equipo y que comparten su crítica Admite que perdieron el Clásico por errores propios pero ve al equipo preparado para reaccionar

Posiblemente, a Xavi Hernández no le sorprendió que el asunto de Gündogan se magnificara mediáticamente. Sabe perfectamente como es el club y su entorno y daba por descontado que habría ruido durante la semana ante una crítica y autocrítica pública tan honesta y contundente como la que hizo el alemán después del clásico.

"Expresó su enfado, sin más. Cada uno lo hace a su manera. Es cultural. El otro día salió Müller, el capitán del Bayern, a hacer crítica también. Es normal", dijo recordando que aquí se suele lavar más la ropa sucia en casa.

Pero sí que quiso dejar muy claro que las palabras de Gündogan no han creado ningún cisma en el vestuario. Al contrario. Y, por supuesto, que de conformismo en el grupo y en el cuerpo técnico, nada de nada.

"¿Conformismo? Nunca, nunca. Ambición, exigencia... Estamos todos de acuerdo en lo que dice, lo hablamos en el vestuario y ya está, no le hemos dado más importancia. Todos pensamos lo mismo, estamos en el Barça y nadie nos tiene que decir lo que es la exigencia aquí. Exigencia, excelencia... No se ha generado polémica en el vestuario, él lo quiso aclarar y ya está. No hay más".

Precisamente, muchas de las preguntas que recibió fueron sobre una supuesta falta de autocrítica en su persona. No lo ve así, pero sí que pidió que los análisis sean más mesurados aunque entiende que una cosa propia de los catalanes es buscarle "tres peus al gat" a todos los asuntos, ya sea por buscar polémica con las lesiones, con la exigencia o en lo de Gündogan. Otra cosa, cultural, por cierto.

"El Barça es esto. Si marcamos tres, porque podíamos meter cinco. Si no, porque nos han marcado. Es algo cultural de los catalanes, que buscamos la excelencia. Somos humanos. No siempre estás de diez. Vamos a buscar la excelencia, sí. Pero paciencia. Cada semana hay una nota. Hay que ser equilibrado mentalmente, pienso que lo soy y pienso que transmito a los futbolistas de todo menos autocomplacencia", comentó.

La resaca del Clásico

El entrenador azulgrana reconoció que la derrota en el Clásico ha dejado en el equipo una sensación de "rabia" porque el partido se les escapó "por detalles" y "errores nuestros", pero está convencido que el equipo sabrá reaccionar.

"Tenemos tiempo de aprender, estamos a cuatro puntos de los líderes y hay tiempo de subsanar este tipo de error. Durante la temporada hay baches en los que las cosas no salen como esperas, o salen en cuanto a juego y no en cuanto a resultados. Son retos a gestionar. Veo al equipo preparado para darle la vuelta a la situación", apuntó.

Xavi y Ancelotti, durante el clásico | VALENTÍ ENRICH

Xavi sabe que tienen que reaccionar y el partido ante la Real Sociedad será un test de mucho nivel. El preparador del Barça se deshizo en elogios hacia el conjunto donostiarra. "Es un rival de nivel Champions. Está haciendo muy bien las cosas, con el mismo entrenador, desde hace unos años. A nivel de juego, de intensidad, de exigencia, de todo".

Como referente, tienen a Kubo, un futbolista que se formó en La Masia que tuvo que irse por problemas burocráticos y que se acabó perdiendo porque apostar por él costaba demasiado dinero y no se valoró que pudiera acabar siendo el gran futbolista que es ahora. "Es diferencial. Está en un momento extraordinario. Marca goles, asistencias... Tenemos que estarle encima, que siempre haya ayudas defensivas. Tiene mucho nivel. No estaba en el club, en ese momento, no sé lo que pasó. Pero nos encontraremos con estas situaciones, jugadoras que nosotros creemos que no tienen nivel para el Barça y luego explotan fuera", lamentó.

Encantado con el mensaje de Bojan

En una entrevista, Bojan Krkic, ha asegurado que uno de los objetivos de Lamine Yamal para esta temporada debe ser aprobar 4º de la ESO. El exjugador azulgrana, dentro de la secretaria técnica, se encarga de seguir a los cedidos y de apoyar a los jóvenes que suben al primer equipo. Xavi ha valorado muy positivamente el mensaje de Bojan y ha advertido del peligro de las expectativas desmesuradas.

"Creo que el mensaje de Bojan es muy positivo, viene a decir que hay que ir con cautela. Calma, tranquilidad. Tiene 16 años. Tenemos muchas expectativas con él, pero no hay que generarlas en exceso, como pasó con Bojan por ejemplo. Con los más jóvenes hay que ir gestionando la presión. Y la nota... pues que apruebe".