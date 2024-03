Xavi: "Tengo fecha de caducidad"

Una rueda de prensa más, Xavi Hernández fue preguntado por su futuro. En este caso, sin embargo, con una diferencia respecto a las anteriores ocasiones. Ante la posibilidad de que una eliminación contra el Nápoles pudiera precipitar su adiós como entrenador del FC Barcelona, el técnico egarense subrayó que su situación “no será importante mañana”. “Tenemos una gran oportunidad para volver a estar entre los ocho mejores equipos de Europa y debemos intentarlo sin miedo”, valoró.

“Mañana no soy el importante, lo es el club. Yo tengo fecha de caducidad. Con la unión del barcelonismo y con el campo lleno, toca vivir otra noche mágica. No priorizo mi persona, priorizo al club y al equipo. Siento su apoyo”, reflexionó pocos minutos después de que Ter Stegen, en su atención a los medios, confesara que le supo mal su dimisión en diferido. “Agradezco las palabras de uno de los capitanes, me siento muy apoyado por el vestuario”, agradeció Xavi.

El míster culé, sincero como siempre, insistió en la trascendencia del encuentro de vuelta de los octavos de final de la Champions League ante el Nápoles. “Es el partido más importante de lo que llevamos de temporada. Estamos preparados e ilusionados. Hace cuatro años que no llegamos a los cuartos de final. ‘Competir’ es la palabra clave. El rival no pasa por su mejor momento, pero sigue siendo el vigente campeón de la Serie A. Necesitamos a la afición para vivir otra gran noche”, opinó.

De hecho, Xavi pidió al barcelonismo que este martes "Montjuïc se parezca más que nunca al Camp Nou". "Los culés tienen que venir a animar y que esto sea una olla a presión. Que sean el jugador número 12 y que los jugadores sientan el apoyo", sentenció.