Ter Stegen: "Tenemos que aprovechar a Cubarsí, está en un momento espectacular"

Es probable que Ter Stegen se imaginara que tras 400 partidos con el Barça tendría alguna Champions más. Le delató una ligera sonrisa a la pregunta de un periodista en la previa del duelo ante el Nápoles.

"No hemos llegado a ninguna final más desde mi primera temporada. Hemos estado cerca, pero no lo hemos logrado por fallos propios. Siempre me quedo con intentarlo de nuevo y trabajando para que vuelva a llegar. Mañana es una nueva oportunidad", empezó diciendo.

El alemán mostró su habitual serenidad durante su comparecencia. También la confianza en sus posibilidades que siempre lo ha definido. Su regreso ha coincidido con la mejora defensiva del equipo, que ha encajado dos goles en los últimos cinco encuentros y ninguno en los últimos tres.

Ter Stegen es consciente de su papel en el equipo: "Siempre es difícil hablar de uno mismo. Vosotros lo veis mejor desde fuera. Sé que soy importante: por experiencia y por lo que he vivido. Quiero que se note que estoy ahí. Contento de estar de vuelta, después de un tiempo no tan bonito".

El alemán reconoció que pasó por dificultades durante los meses que estuvo de baja, pero que cada vez está más cómodo y más cerca de su mejor versión. Tras una época de dudas, vuelve a disfrutar de la portería.

"Cada lesión tiene sus puntos de ánimo bajo, con malas sensaciones.... Es un tiempo duro en el que aprendes mucho, pero siempre vuelves con buenas sensaciones. En el primer partido, tienes que volver a adaptarte, pero luego parece que no has estado tanto tiempo fuera".

La valoración de Iñaki Peña

El alemán también tuvo palabras de apoyo para Iñaki Peña, que durante su ausencia tuvo que coger las riendas de la portería. "Iñaki nos ha dado mucha tranquilidad, no es nada fácil, gracias a él, también estamos aquí. Hemos tenido muchas bajas, pero lo hemos suplido bien".

A Ter Stegen también le preguntaron por la irrupción de Cubarsí, un futbolista que ha impresionado al vestuario por su madurez. "Como futbolista, a su edad, está haciendo un trabajo espectacular. A nivel personal, es muy accesible, siempre abierto para mejorar. Está en el principio de su carrera, imagínate lo que puede mejorar todavía. Es momento para que acumule muchos más minutos. Está en un estado de forma espectacular y tenemos que aprovecharnos de ello".

Otro jugador clave en la mejora defensiva está siendo Christensen, ahora como mediocentro. Lo explicó el meta, que valora muchísimo su aportación en esaposición. "Nos da un buen equilibrio entre líneas que nos estaba costando, tanto en defensa como en ataque. Nos da mucho, la verdad. Estoy contento por él, aunque de central estaba muy a gusto. Le veo ahora con tranquilidad y confianza".

Más prudente se mostró a la hora de valorar la posibilidad de ver a Flick en el banquillo del Barça. El meta recordó que el Barça se juega la temporada ante el Nápoles. "No es un buen momento pafra hablar de él. Es una gran persona, le valoramos todos mucho, sobre todo, los alemanes de la selección. Pero no es el día para hablar de Hansi. Sé que no te gusta la respuesta, pero mañana jugamos el partido más importante de la temporada".

Un partido en el que no faltará Xavi, que vive sus últimos meses en el banquillo del Barça. Su decisión aún resuena en el vestuario del Barça. "Lo anunció y me supo mal porque lo conozco. Somos nosotros los responsables de estas decisiones. Nos transmitió que esto no se para, siempre hay que dar lo máximo, también por él. Es un gran entrenador, que nos ha devuelto a este nivel. Cuesta asumir su salida, como jugador y como amigo".