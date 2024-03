Xavi anuncia la nueva fecha para la vuelta de Ferran Torres

Xavi Hernández aseguró en la rueda de prensa previa al partido de Champions que Ferran Torres no estará disponible contra el Nápoles. El jugador valenciano tenía que entrar en la convocatoria contra el Mallorca y al final no entró. El entrenador azulgrana confirmó que "no ha habido ninguna recaída, las sensaciones no son de estar al 100% y mañana necesitamos a todos a tope".

El 'tiburón' sufrió una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho en el duelo contra Osasuna del pasado mes de enero y desde entonces no ha podido ayudar al equipo en el campo, aunque Xavi espera que: "Si todo va bien, esté frente al Atlético de Madrid".

La nueva posición de Christensen

Xavi también dejó caer que Andreas Christensen seguirá jugando como pivote en el FC Barcelona. Al ser preguntado por el danés, el egarense fue contundente sobre su buen rendimiento en esa posición: "Nos está aportando más de lo que pensábamos, está a gusto y cómodo y nos está dando muchas cosas, filtra pases para romper líneas… es una muy buena noticia el cambio de posición de Andreas".

Tras la falta de solidez defensiva mostrada por el conjunto azulgrana, Xavi decidió apostar por jugar con Christensen en la zona de medios. El danés está siendo clave e importante desde que ha adelantado su posición.