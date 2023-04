Xavi: "No podemos fallar"

El entrenador del Barça dijo que la derrota de los blancos "motiva aún más para ir a conseguir la victoria" El Barça podría dejar a los de Ancelotti a 15 puntos faltando 30 por disputar

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha comparecido en la rueda de prensa previa al partido de este lunes en el Spotify Camp Nou ante el Girona para ponerse a 15 puntos del Real Madrid en lo más alto de la clasificación de LaLiga.

"Para nosotros ya era un partido muy importante, pero después del partido del Madrid nos podemos poner a 15 puntos faltando 30 por disputarse. Tenemos una gran oportunidad. No podemos fallar", empezó diciendo Xavi en su comparecencia. "Queremos ser campeones y nos daría un margen muy importante. Faltan 10 jornadas. Ante el Girona será un partido complicado. Sabe lo que hace con balón y sin él es un equipo compacto y solidario. Nos costará seguro, pero estamos motivados".

Sobre ello, Xavi añadía que "la derrota del Madrid nos motiva aún más para ir a conseguir la victoria", y que "la Liga es la competición más justa porque te dice exactamente cómo has estado durante la temporada".

Tras una semana dura al caer eliminados de la Copa del Rey en el clásico en casa, Xavi comentó que "tenemos que madurar a base de castañas y (la derrota de esta semana en Copa) fue una castaña. Nos ayudará a madurar. Estamos compitiendo bien este año. En los partidos llamados grandes nos ha faltado esta madurez, y vamos a aprender."

¿Una Liga descafeinada?

"No voy a entrar en una guerra de lo que se dice o no se dice. Nosotros valoramos mucho esta Liga, será una temporada muy buena. Y contra un señor equipo como es el Real Madrid, vigente campeón de la Liga y de la Champions. Desde dentro le damos mucho valor, si no se le da desde fuera no lo podemos controlar", comentó sobre el debate de la importancia de este posible título.

"Al equipo le falta tiempo. Si en este tiempo no ganas títulos ya no tienes tiempo. Pero hemos ganado la Supercopa, estamos bien encaminados en la Liga y hemos llegado a semifinales de la Copa. Seguimos en construcción. De momento hemos conseguido un título y vamos en camino de conseguir otro", agregaba el técnico.