Xavi explica por qué renovará por un año

El técnico blaugrana asume que firmar por una temporada es la mejor fórmula para todas las partes "No seré nunca un problema, cuando vea que seguir no es correcto, daré un paso al lado", asegura Xavi

Xavi ha comparecido ante la prensa para hablar de la previa del Barça-Betis, pero ha debido atender muchas cuestiones que van más allá del día a día como entrenador blaugrana. Una de ellas, su renovación. En ese sentido, ha aplaudido el acuerdo que está a punto de hacerse oficial y que le unirá una temporada más al club.

El técnico entiende que lo más importante es el equipo y sus logros, tanto a nivel de juego como de resultados. Y de ahí que haya aceptado y esté convencido de que la mejor opción sea un contrato corto: "Lo he hablado con el presidente, con Deco... Para mí es importante el rendimiento. Si no hay objetivos claros a final de temporada, no vale la pena hacer un contrato largo".

Xavi, en la rueda de prensa previa al Barça - Betis | JAVI FERRÁNDIZ

Y es que tiene claro que su futuro como dueño del banquillo depende de que tenga éxito. Por eso no se sentiría cómodo con "no haber rendido y teber varios años de contrato. Esto aquí va de rendimiento y de títulos". Asume que "el entrenador del Barça tiene mucha exigencia" y asegura que "nunca seré un problema para el club". Por ello, "cuando veamos que mi continuidad no es la correcta, daré un paso al lado".

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, durante un entrenamiento | EFE

Pero todo ello son hipótesis y Xavi está centrado única y exclusivamente en mantener la línea ascendente e incuestionable del equipo desde que llegó: "Estoy muy ilusionado y el proyecto sigue muy vigente". Por último, anunció que "mi renovación se anunciará en unos días, sin duda", confirmando que está todo hecho.