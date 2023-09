Xavi Hernández: "Trataremos a Lamine Yamal como a uno más"

El técnico egarense se refirió a los minutos jugados ya por el jovencísimo canterano azulgrana "En principio de Lamine es curioso porque hace tres semanas me decíais que no me atrevía a ponerlo y ahora me decís que debe descansar", aseguró Xavi en rueda de prensa

Xavi Hernández ha contado, cuenta y contará con Lamine Yamal esta temporada. A pesar de sus 16 años, el técnico egarense considera al jovencísimo canterano azulgrana uno más del equipo y espera que su rendimiento siga como el mostrado hasta ahora. Así lo ha asegurado en la rueda de prensa previa al duelo ante el Betis:

"En principio de Lamine es curioso porque hace tres semanas me decíais que no me atrevía a ponerlo y ahora me decís que debe descansar. Nosotros lo cuidaremos, lo mimaremos y lo trataremos como uno más, a pesar de que tiene 16 años. Trabajaremos con él y el rol de Bojan será importante. Tendrá dinámica de primer equipo. Lo cuidaremos y puede seguir siendo muy importante. Tiene cabeza, personalidad y talento".

Lamine Yamal ha entrado en el primer equipo como un avión. Con la expulsión de Raphinha ante el Getafe, Xavi Hernández apostó por él en el costado diestro y la apuesta ha sido tremendamente positiva. Lamine ha cuajado grandes partidos y, además, ha ido convocado ya con la selección española absoluta, logrando incluso anotar y ser el goleador más joven de la historia de la Roja.

Con la recuperación de Raphinha ya, veremos qué rol juega Lamine Yamal en estos próximos partidos. Si mantiene el mismo nivel que hasta la fecha, el canterano está llamado a ser muy importante esta campaña.