Xavi pide "respeto para el vigente campeón de Liga"

Remontada del Barça para empezar el 2024 con sensaciones contradictorias. Juego irregular pero reacción de campeón en el tramo final para asegurarse tres puntos vitales. Xavi Hernández ya había avisado del peligro de la UD Las Palmas que pudo avanzarse en el marcador, pero el Barça pudo remontar un nuevo partido. El entrenador blaugrana destacó el carácter de sus jugadores que "han entendido lo que teníamos que hacer en la segunda parte".

Sobre si podía escaparse la Liga en caso de derrota, Xavi no se tomó bien esta pregunta y contestó que "siempre hacéis las suposiciones negativas, no veo que pase con otros entrenadores, esto puedes preguntártelo antes pero una vez acabado el partido es absurdo, claro que estamos en la lucha por la Liga, somos los campeones, un respeto por los vigentes campeones".

"Nadie gana fácil"

Sobre la manera de ganar sufriendo Xavi quiso recordar como fue la jornada: "El Girona ganó en el último minuto y el Real Madrid también y hoy se ha visto lo que cuesta ganar al Almería, esto es así hay que ser conscientes de que nadie gana fácil".

Xavi no escondió los errores de la primera parte aunque incidió más en la mejora tras el descanso: "nos ha faltado el timing en el pase final, solo De Jong ha acertado en un pase que ha dejado liberado a Sergi Roberto, lo habíamos preparado con ejercicios muy específicos, teníamos claro como superar el planteamiento del Las Palmas y así ha sido en la segunda parte".

Las Palmas - Barcelona / Javi Ferrándiz

Reacción y acierto en la segunda parte

El entrenador egarense sorprendió afirmando que "me esperaba más dominio del Las Palmas, hoy el partido estaba en los espacios que dejaban en su espalda, habíamos entrenado este timing de buscar el pase profundo y en la media parte lo hemos hablado, teníamos que mejorarlo y así ha sido".

El egarense no quiso ser demasiado autocrítico, ya que "hemos merecido ganar, en la segunda parte no nos han generado ocasiones y hemos dado un paso adelante".

Las Palmas - Barcelona / Javier Ferrándiz

La charla

Xavi se esforzaba por buscar lecturas positivas al partido: "Nadie le había remontado al Las Palmas, esto tiene mérito. En la segunda parte nos hemos vaciado para ir a por el partido, en la charla en el descanso les he dicho que ganaríamos 1-3, era muy evidente lo que teníamos que hacer, era evitar caer en fuera de juego, no abusar de los pases horizontales y acertar con el último pase, esta era mi mejor virtud como jugador el último pase y había que leer bien esta altura de la defensa del Las Palmas y creo que en la segunda mitad lo hemos hecho bien, estoy satisfecho de la actitud y el juego en la segunda parte".

Xavi Hernández, en el primer partido del 2024 / Javier Ferrándiz

Nombres propios

Sobre el debutante Vitor Roque Xavi insistió que "nos va a dar mucho, era un partido para él, porque hoy era para picar los espacios y es por eso que han entrado Lamine y Fermín y he cambiado a Lewi que no es tanto de ir al espacio como Ferran Torres"

Las Palmas - Barcelona / Javi Ferrándiz

Sobre la lesión de Cancelo Xavi avanzó "que hay que esperar pero no parece grave". Respecto a si los cambios son un aviso a navegantes, Xavi fue contundente:"no hay que buscar ninguna polémica, no cambia nada, en este equipo todo el mundo trabaja y somos una familia"