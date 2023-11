Xavi, como Cruyff en el 92

El técnico de Terrassa sacó a pasear el famoso entorno como hizo el neerlandés tras caer en Praga ante el Sparta El egarense no lo ve como la única causa del mal juego y tiene claro que es él quien debe buscar soluciones

Sorprendieron las declaraciones de Xavi Hernández al término del partido contra el Alavés en las que culpaba al famoso entorno del mal momento de juego del equipo. Lo hizo cuando explicó qué les había dicho a sus jugadores en el descanso. "Les he dicho, tranquilos, jugar al fútbol, sois buenos, si estáis tranquilos esto se remonta, estaban demasiado tensos por lo que se genera alrededor, todo esto no suma, no juegan liberados", dijo.

El técnico del Barça fue más allá y señaló a una parte de la prensa recordando su etapa de jugador. "Lo que dice la prensa afecta al juego del equipo, se generan escenarios que no son reales, esto afecta. A mí me ha pasado. Se genera negatividad. Les afecta demasiado lo que se dice en el entorno. A mí me dijeron que era el cáncer del Barça y aquí estoy. Esto les he dicho".

Xavi, que no había consensuado sus declaraciones con sus colaboradores y miembros del cuerpo técnico, tomó el ejemplo de quien siempre es uno de sus referentes, Johan Cruyff. Fue en Praga, el 1 de abril de 1992 cuando el neerlandés acuñó aquella palabra que hizo fortuna, entorno, con la que se refería a todo lo que envuelve al equipo: Directiva, oposición, socios, medios de comunicación, clase política... "Hay un entorno que influye y si no fuera así el Barcelona ganaría muchos más títulos. ¿Por qué no ha funcionado el sistema? ¿Por qué los jugadores no saben más? ¿Por qué no ha entrado el balón? El entorno repercute en mis hombres. Si las cosas no se arreglan, vamos a terminar mal”, dijo Cruyff tras caer ante el Sparta (1-0) y no lograr aquel día la clasificación para la final de la Copa de Europa.

Johan Cruyff, durante una rueda de prensa | VALENTÍ ENRICH

Aquella declaración le salió bien a Cruyff, pues su Barça ganó nueve de los doce partidos que le quedaban a la temporada, incluidos uno contra el Benfica y otro ante la Sampdoria para ganar la primera Copa de Europa de la historia de la entidad. También ganó la segunda liga consecutiva, la primera de Tenerife.

No es la única causa

Xavi espera ahora que sus declaraciones surjan el mismo efecto. Las realizó en un momento de liberación tras la victoria, pero también de enfado por los pitos que recibió el equipo, sobre todo al final de la primera mitad, y que cree que son injustos para sus jugadores. Además, el de Terrassa, que hoy analiza el partido contra el Alavés con su cuerpo técnico, tiene claro que el mal juego del equipo en los últimos partidos no se debe exclusivamente al famoso entorno. Cree que las críticas influyen en la cabeza de los futbolistas, pero tiene claro que solo es un factor de muchos. Ya ha repetido varias veces que es un tema de orden sobre el terreno de juego y de concentración en algunas jugadas y que todo eso se debe corregir, siendo él el principal responsable y la persona que debe encontrar soluciones.