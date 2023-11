Xavi afirma que "las críticas de la prensa afectan a la plantilla" y destaca "una media hora muy buena"

El entrenador del Barça explicó que en el descanso tranquilizó a sus jugadores que estaban demasiado tensos " por el excesivo nerviosismo del entorno". Xavi lamentó "haber regalado el primer gol". El míster blaugrana ha preferido quedarse con la reacción de sus jugadores en una segunda parte en la que ha apreciado "una mejoría en el juego". Xavi tiró con bala: "A mi me dijeron que era el cáncer del Barça y aquí estoy. Esto es lo que les he dicho al descanso".

El Barça de Xavi solventó una situación difícil pero con más problemas de lo esperado. Segunda victoria consecutiva en la Liga con un juego muy mejorable.

El técnico egarense prefirió quedarse con los tres puntos aunque reconoció que tuvo que tranquilizar a sus jugadores en el descanso, según él, "afectados por el entorno". Xavi quiso enviarle un recadito a la prensa.

Serio, reflexivo, Xavi vio un partido con dos caras: "Regalamos demasiado. Ya nos ha pasado otras veces, queríamos empezar con una acción vertical y Gundo pierde un balón y se genera una transición que es lo que buscaban ellos, nos genera inestabilidad encajar un gol a los 18 segundos, esto es inaceptable, esto nos pasa factura. Generas ocasiones y marcas goles pero estamos regalando demasiado, después tienes que remar el doble".

El entorno afecta

Xavi no esconde el nivel de juego que está mostrando el equipo: "Estamos bajos, no en el mejor momento, pero en la liga hemos sumado dos victorias seguidas, Les he dicho, tranquilos, jugar al futbol, soy buenos, si estáis tranquilos esto se remonta, estaban demasiado tensos por lo que se genera alrededor, todo esto no suma, no juegan liberados".

En el aspecto puramente futbolístico Xavi ha visto un partido en el que su equipo ha ido de menos a más:" En la primera media hora de la segunda parte si es el Barça que queremos, han jugado liberados.

Xavi habla con Pedri durante el partido contra el Alavés | Javi Ferrándiz

La prensa y las críticas

¿Los pitos?: "No los he oído, estábamos para animar a los jóvenes. El equipo ha tirado de mentalidad con orden. Buscar soluciones para que los futbolistas se sientan más cómodos. Lo que dice la prensa afecta al juego del equipo, se generan escenarios que no son reales, esto afecta.

Lo que no se vio del Barça - Alavés de Liga | Javi Ferrándiz

A mí me ha pasado. Se genera una negatividad. En la segunda parte, no. El equipo ha estado reconocible. Les afecta demasiado lo que se dice en el entorno. A mí no me afecta. Yo no juego a fútbol. No me pongo nervioso. A mí me dijeron que era el cáncer del Barça y aquí estoy. Esto es lo que les he dicho al descanso. Estos jugadores merecen un crédito. Estamos mal pero hemos sacado un partido que se ha puesto muy feo. Valoro la personalidad de remontar. "Preguntado por su valoración general del equipo, Xavi tiró de su habitual optimismo: "Yo nunca lo veo negro, busco soluciones a los problemas, hemos cambiado a Ronald de posición. Buscar soluciones para que los jugadores disfruten pero se hace difícil. El parón nos puede venir bien. El año pasado estábamos peor. A los más jóvenes les afecta todo lo que se dice. Hay que protegerles. Cuando ves las caras los ves... Y pienso, tranquilidad, se necesita tranquilidad pero fuera no la hay. Intento transmitir calma. Tenemos que ser autocríticos pero las notas al final de temporada".

Un inicio evitable

Sobre el gol encajado a los 18 segundos Xavi ha explicado que "lo que pretendemos es evitar transiciones, queríamos ganar la segunda pelota y estar en campo contrario. Ha salido todo mal. Hemos tenido que remar mucho. La diferencia respecto al año pasado es que regalamos demasiado goles".

Lo que no se vio del Barça - Alavés de Liga | Javi Ferrándiz

En clave de futuro, el entrenador del Barça se queda con la reacción de sus jugadores: "Es un triunfo de carácter. Estaba convencido de que mejoraríamos y lo hemos hecho solo durante media hora, hemos de mejorar más, exigir más a los futbolistas, pese a todo iremos para arriba, tenemos carácter, fe y coraje".

Xavi ha insistido a lo largo de todas sus respuestas en la idea que "los jóvenes sienten una tensión que hace un mes no estaba. No es una situación fácil. Hay que cambiar la dinámica. Es fruto del nerviosismo exagerado en el entorno". Paras remediarlo ha reconocido que en el descanso "he sido más blandito que nunca, hoy el equipo necesitaba cariño, les he dicho que este partido se saca con orden y posición sin precipitarse. Lo hemos hecho bien media hora."