Xavi cree que el Barça tendrá una oportunidad

Xavi atendió a la prensa nada más acabar el encuentro ante el Getafe con la satisfacción de quien ha hecho bien los deberes. En una temporada algo complicada por muchos motivos, la victoria contundente en Montjuïc supone un soplo de aire fresco y la confirmación de que algo ha cambiado en positivo en la plantilla blaugrana: "Estamos compitiendo mucho mejor y cada partido más. Viene un tramo decisivo y veo al equipo muy bien, esto me hace estar con esperanza", aseguró en la última pregunta durante la rueda de prensa.

Antes tuvo tiempo de analizar muchos aspectos de lo que se vio entre dos equipos que plantearon un partido ofensivo, tal y como había previsto el técnico culé en la previa: "Ha sido un partido convicente, redondo, contra un rival muy valiente, que ha jugado con la línea defensiva muy adelantada. Por eso han entrado Raphinha y Joao Félix, por eso luego han entrado Vitor y Fermín. Cuando entedemos las cosas, podemos atacar muy bien", concluía Xavi, que insiste en que "creemos en lo que estamos haciendo, así me lo transmiten los jugadores cuando charlamos. Pero teníamos que mostrar nuestra mejor versión y hoy el equipo se ha reencontrado".

Raphinha celebra su gol ante el Getafe / JAVI FERRÁNDIZ

Cuando fue cuestionado por si aún hay opciones de ganar la Liga y le recordaron que hace veinte años, con él de jugador, estaban a trece puntos del Real Madrid, líder, y estuvo a punto de recortarse aquella distancia, el técnico se mostró sorprendido: "Estoy alucinando, es la primera suposición positiva después de dos años y medio aquí". Eso sí, tiene claro que "la clave está en no fallar nosotros", aunque entiende que "es pronto, pero sí, el otro día dije que no tiramos la toalla. Esto es un paso adelante, de los últimos quince puntos creo que llevamos trece, estamos en un buen momento, hay que creer hasta que matemáticamente no haya opciones, que creo que las puede haber. Hemos metido presión al Girona y presión al Madrid. En lo que no estamos a tiempo es en la Copa y la Supercopa de España".

Christensen, Raphinha, Frenkie...

Xavi destacó algunos nombres propios por los que fue cuestionado. Uno de ellos, Christensen: "El balance defensivo ha sido importante, con vigilancias... Y Andreas está pendiente de esas tareas junto a los tres centrales. Es una de las claves de la mejora del equipo" a nivel defensivo. Eso sí, es consciente de que aún mejorará con balón: "Jugar en esa posición es lo más difícil del fútbol, no es fácil para él encontrar esta confianza, pero se va encontrando bien, decide mejor, mira antes de recibir... No pierde pelotas".

Los jugadores del Barça celebran el tercer gol, obra de Frenkie de Jong / Javi Ferrándiz

Sobre el brasileño comentó que "tanto él como Joao, que no estuvo tan fino, van muy bien en profunidad, de ahí vienen los goles de hoy. Tienen la capacidad de ir al espacio, más que un cuarto centroacampista. Ante una línea defensiva tan alta, había que aprovechar la espalda". Algo que también supo interpretar De Jong, que tras el partido no acabó satisfecho con su encuentro: "Es Frenkie, es un muy exigente, es perfeccionista, quiere hacerlo siempre de diez. Pero no se puede siempre, esto es fútbol, es deporte". Xavi elogió su búsqueda de la perfección: "Por eso es futbolista del Barça. Es uno de los mejores jugadores del mundo en el centro del campo. Puede jugar en cualquier estilo que quieras jugar a fútbol, por condiciones técnicas y físicas. Pocos futbolistas en el mundo como él, estoy tranquilo cuando tiene la pelota, difícilmente va a perder el balón, conduce, divide...".

Xavi da instrucciones durante el encuentro ante el Getafe / EFE

Lo de Cubarsí es de locos

Pau recuperó la titularidad tras ser suplente en Nápoles y volvió a dar una lección magistral de cómo se juega como central en el Barça, algo que reconoció Xavi: "Jugó por la salida de pelota. Para mí, Cubarsí es el mejor central que tenemos en la salida de pelota. Es espectacular, con 17 años, buscábamos eso...".

Y es que el técnico tiene claro que el de Estanyol "juega con una personalidad terrible y además no falla un pase, todos los da con sentido". No solo eso, "siempre mejora aquel pase que tú, como entrenador, crees que debe hacer. Busca la segunda línea, es una irrupción portentosa, para estar muchos años en el club, sí". Acabó diciendo de Pau Cubarsí que a nivel defensivo "también está a un nivel muy alto: choca, protege el balón, no le superan. Por eso juega, no solo por la salida de balón, también a nivel dedensivo es notable".