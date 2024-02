Raphinha: "Competir con Lamine me obliga a dar más"

Raphinha regresó al once inicial del Barça, que recibía al Getafe en Montjuïc antes de una jornada dominical en la que el líder, el Real Madrid, y el segundo clasificado, el Girona, (en este caso el lunes) saltarán al césped sabiendo el resultado de los blaugrana. Los de Xavi dieron un mensaje contundente, con una goleada en la que el brasileño tuvo mucho que ver.

"Me alegro de volver al once de esta manera, marcando y asistiendo, pero obviamente lo más importante es la victoria, estamos vivos en la competición", aseguraba el futbolista a los micrófonos de LaLiga. Cuestionado por su disputa con Lamine Yamal por tener minutos, Raphinha lo tiene muy claro: "No me preocupa", arrancó antes de elogiar a su compañero: "Teniendo a Lamine compitiendo conmigo es un privilegio porque va a ser un jugador de alto nivel, de los mejores". Es por ello que tiene claro que "es un honor y esto nos hace mejorar, tanto a mí como a él, me hace querer dar más como jugador y seguro que Lamine piensa lo mismo. Esta competencia en un equipo como el Barça es buena".

Eso sí, antes que el rendimiento individual, lo "importante es ganar" para seguir peleando por la Liga: "Siempre toca pensar en el próximo partido y al final veremos cómo estaremos". Raphinha también comentó que "particularmente tenía más de jugar este partido porque en el primero me echaron y tenía esto conmigo", recordaba sobre su expulsión en la primera jornada de Liga ante el Getafe.