El 'veterano' Cubarsí y su impacto en el vestuario

"Con el preparador físico Andrés hacíamos broma de que parece un veterano" Así se refería Xavi Hernández a Pau Cubarsí respondiendo a la pregunta del periodista Ricard Torquemada sobre el central de Estanyol pocos minutos después del Alavés-Barça (1-3).

En el vestuario del Barça alucinan con la personalidad y el talento del defensa gerundense. Contra el Alavés sumó su sexto partido con el primer equipo y sus actuaciones le están situando como uno de los jugadores más en forma del Barça.

Con todos los centrales disponibles Xavi Hernández volvió a alinear de titular al defensa de 17 años formado en La Masia. Koundé ejerció de lateral, Araujo de central diestro mientras que Christensen jugó de mediocentro derecho. Iñigo actuó en los últimos instantes del partido, una vez superados sus problemas físicos.

Con todo el mejor zaguero volvió a ser Pau Cubarsí. El canterano se volvió a situar de central izquierdo y firmó otra actuación excelente.

Xavi, impactado por Pau

En otras temporadas los técnicos impactados por las cualidades de Cubarsí habían sido Marc Serra, Ivan Carrasco, Iban Cuadrado u Óscar López pero esta temporada el entrenador que está disfrutando y alucinando con el nivel de Pau es Xavi Hernández.

El egarense conocía su potencial y es por ello que no ha dudado en apostar por él. 'Cuba' responde como un veterano porque es un chico muy inteligente y maduro que no se asusta por nada y Xavi no se cansa de elogiar sus actuaciones. En la sala de prensa de Mendizorroza no fue una excepción y el entrenador del Barça alucinó con él: "La salida de balón de Pau Cubarsí es bestial pero no solo estro, en defensa es muy agresivo, no pierde duelos, estoy muy contento con Pau"

Estadísticas que no mienten

En los 83 minutos que sumó en Vitoria, Cubarsí tocó 83 veces el balón para completar 78 pases de los que llegaron a su destinatario un 95%. Solo cuatro de estos pases no fueron correctos. Estadística que además hay que ponerla en un contexto en el que Cubarsí no es nada tímido para probar pases que superan líneas y que tienen mucho más riesgo que los pases laterales al otro central o a los laterales. Su atrevimiento para contactar con los centrocampistas y la inteligencia que muestra con balón es un valor para conseguir posesiones largas y productivas.

Cubarsí, Lamine, Roque y brotes verdes de juego a los que hay que dar continuidad / Valentí Enrich

Además, s él y Araujo no lo tuvieron fácil con un delantero como Samu que consiguió marcar un gol pero que estuvo mucho más vigilado y controlado que en el partido de ida en el Lluís Companys. Cubarsí es un central nato que siempre ha jugado en la cantera en esta demarcación pero su perfil ideal es el derecho y, en cambio, en el primer equipo está sobresaliendo actuando de central izquierdo.

Se complementa a la perfección con Araujo y permite que el lateral de su banda (Cancelo y Fort en Vitoria) se proyecte en ataque con la tranquilidad del que tiene la espalda bien cubierta.

Una temporada increíble

Con la titularidad en Mendizorroza Cubarsí suma ya seis partidos con el primer equipo y en los últimos cuatro encuentros de La Liga en tres ha jugado de inicio, con un total de 394 minutos en el primer equipo. Cubarsí empezó la temporada en el Juvenil A, se ganó la confianza de Márquez en el Barça Atlètic y ha encandilado al vestuario del Barça por sus condiciones técnicas y su carácter. Acaba de cumplir 17 años pero demuestra en el campo y fuera de los terrenos de juego una madurez impropia de lo que muestra su DNI.

Cubarsí brilló ante Osasuna / JAVI FERRÁNDIZ

La mejor escuela futbolística

El cuerpo técnico está encantado con esta generación en la que Lamine brilla en ataque, Cubarsí es una garantía atrás pero Fort rinde en todas las fases del juego y Marc Guiu es un recurso siempre útil. La Masia forma futbolistas de talento, estilo Barça y carácter competitivo.

Cubarsí es el penúltimo alumno de la mejor escuela futbolística del mundo. Y lo mejor es que Pau es respetado por sus compañeros por la humildad y capacidad de mejorar que muestra, el central catalán es una esponja que lo asimila todo y sabe que su progresión pasa por no dejar de aprender día a día de los mejores.