Xavi confirma que habrá tres o cuatro cambios ante el Villarreal

El técnico del Barça explica que algunos jugadores acumulan mucha fatiga y el calendario es duro Elogia Ansu Fati, que puede ser una de las grandes sorpresas en el once inicial

Xavi Hernández ha confirmado que hará cambios en el equipo para recibir mañana al Villarreal en el Camp Nou. El técnico barcelonista ha explicado que algunos futbolistas acumulan "mucha fatiga" y además necesita remover al equipo para buscar una reacción después del bajón en el rendimiento de los últimos partidos. Uno de los cambios puede ser en el extremo izquierdo, donde entraría Ansu Fati. "Está muy bien. El otro día salió muy bien, participó en el gol y tuvo la ocasión del empate. Participará seguro. Va a ser importante", ha dicho.

El técnico ha advertido del peligro del Villarreal, un equipo peligroso y con muchos registros. "Es uno de los rivales más complicados de la Liga. Juega muy bien a fútbol, es un equipo camaleónico: puede defender en bloque bajo o apretarte arriba. Unai Emery es un gran entrenador. El Villarreal es un rival físico que a mí me gusta mucho como juega".

El entrenador azulgrana mantiene que sus jugadores no perdieron en el Bernabéu por un tema mental. "Estábamos 2-0 y estuvimos cerca de empatar. Encerramos al Madrid en su campo. Fue una pena, tuvimos el 1-1 antes del descanso y el 2-2 en la segunda mitad. El Madrid es un gran equipo, vigente campeón de la Liga y la Champions. Hay que seguir. Mañana tenemos una nueva guerra, pero no creo que sea una cuestión mental".

Los problemas que detecta Xavi son futbolísticos y está convencido que con trabajo los irán mejorando. Cree que tienen que ser más agresivos y mejorar temas tácticos como situarse mejor en el campo y posicionarse bien para presionar mejor. "Son errores de conjunto, de equipo, de estructura. De línea defensiva. Tenemos que ajustar varias cosas tácticas para atacar y defender mejor. Intentamos detectar las cuestiones en las que debemos mejorar y trasladárselas a los jugadores. Podemos mejorar muchísimas situaciones. Tenemos que cuidar pequeños detalles como la presión tras pérdida, el ataque posicional...", ha dicho.

Con la llegada de los últimos traspiés, ha vuelto el debate sobre el modelo de juego. Para Xavi sigue siendo innegociable. "Nosotros jugamos con nuestra idea. Lo hicimos contra el Inter y el Madrid. Intentamos ser protagonistas, atacar, chutar más que nuestros rivales, tener la línea defensiva en una posición elevada... Intentamos trabajar para que salgan los resultados. Tenemos muy clara la idea y veo a mis jugadores cómodos con ella".

Consciente que ha de ganar algún títuloXavi Hernández insistió en que el objetivo de la temporada es "conseguir títulos" a pesar de los últimos tropiezos y también asumió que si no se ganan "vendrá otro entrenador". "Es la vida del entrenador, en cualquier momento puede pasar". El egarense mantuvo su discurso optimista e insistió en que los objetivos del inicio de temporada siguen siendo los mismos. "Nos reforzamos muy bien aunque hemos tenido bajas importantes que hemos notado, pero nuestra plantilla es muy buena. El objetivo es ganar títulos, no hay que esconderse a pesar de los últimos partidos ni hay que cambiar el discurso a pesar de empatar contra el Inter y perder en el Bernabéu. Yo soy honesto y no quiero engañar a la gente, con el esfuerzo que ha hecho el club soy de los que pienso que tenemos que tener éxitos ya". Y reiteró que "esto es el Barça", y asumió que es normal que si no se consigan "haya consecuencias, el primero yo".

Defiende a Busquets y Eric GarciaBusquets fue uno de los señalados contra el Inter y contra el Real Madrid porque ante los italianos perdió un balón que costó un gol y ante los blancos no frenó a Kroos en el primero. Xavi lo defendió de las críticas. "Cuando se pierde todos quedamos expuestos. Se señala a dos o tres jugadores y al entrenador y eso es normal porque estamos en el Barça y hay que aceptarlo. Lo que tengo claro es que Busquets es muy importante para nosotros. Por el juego que tiene y porque es capitán y va a seguir siendo importante para el futuro". Pero sí que señaló que "es posible que Busquets descanse en algunos partidos porque no lo va a jugar todo y eso es normal, pero eso no quiere decir que no sea importante. Al contrario, es muy importante para nosotros. Tanto Busquets como los capitanes. Hay muy buen ambiente en el vestuario. Tenemos un vestuario muy sano y eso nos hace pensar que las cosas van a acabar bien esta temporada".

Y también salió al paso para defender a Eric Garcia, para él un jugador muy importante para el equipo. "Valoramos mucho a todos los futbolistas, pero especialmente a Eric. Siempre hay errores y nuestros centrales están muy expuestos, pero para mí Eric es una garantía. Es un ejemplo. Es muy profesional, entrena muy bien. Todos tenemos que mejorar, pero valoro mucho a Eric", ha comentado.