Xavi: "Soy consciente de que si no gano títulos vendrá otro entrenador"

El entrenador del Barça asumió que el club ha hecho un gran esfuerzo en fichajes para volver a conquistar éxitos Pese a todo, es optimista porque "tenemos que luchar por los títulos. Lo sigo pensando. Tenemos plantilla para ganar títulos", aseguró

Xavi Hernández insistió en que el objetivo de la temporada es "conseguir títulos" a pesar de los últimos tropiezos del FC Barcelona de la pasada semana en la Champions frente al Inter de Milán y el Real Madrid en La Liga. También asumió que si no se ganan "vendrá otro entrenador". "Es la vida del entrenador, en cualquier momento puede pasar"

El técnico del Barça atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa del Barça-Villarreal de este jueves. El equipo recibe al conjunto de Unai Emery, uno de los mejores de La Liga y que atraviesa un buen momento, en contraste con el ambiente depresivo que se vive en el Camp Nou tras las últimas derrotas. "Tenemos que luchar por los títulos. Lo sigo pensando. Tenemos plantilla para ganar títulos", aseguró.

Pese a los debates de las últimas jornadas, el entrenador del Barça mantuvo su discurso optimista: "Nos reforzamos muy bien aunque hemos tenido bajas importantes que hemos notado, pero nuestra plantilla es muy buena. El objetivo es ganar títulos, no hay que esconderse a pesar de los últimos partidos ni hay que cambiar el discurso a pesar de empatar contra el Inter y perder en el Bernabéu"."Yo soy honesto y no quiero engañar a la gente, con el esfuerzo que ha hecho el club soy de los que pienso que tenemos que tener éxitos ya" porque "esto es el Barça", y asumió que es normal que si no se consigan "haya consecuencias, el primero yo".

Xavi considera que como entrenador "soy el principal responsable" y si no se logran las victorias y los títulos "vendrá otro entrenador y los puede ganar. Esto es el Barça y es lo que hay".El técnico vallesano aseguró que su posible destitución "la entendería en cualquier momento. Así es la vida del entrenador. La gente por la calle me anima. Positividad, esto es el fútbol. Hay que seguir. Una derrota en el Bernabéu no nos puede frenar. Si nos quedamos fuera de la Champions, tocará afrontar la realidad. Yo siempre soy positivo".