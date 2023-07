Xavi comentó el estado de las negociaciones para su renovación

El entrenador del FC Barcelona aseguró que su agradecimiento y sintonía con Joan Laporta es total y que no habrá problemas para cerrar un acuerdo El técnico azulgrana hizo estas declaraciones durante la presentación de la 25 edición de su 'Campus Xavi Hernández by Santander'

Xavi Hernández se refirió a la situación de las negociaciones para prolongar su contrato con el FC Barcelona. El técnico vallesano, que presentaba su campus de verano 'Campus Xavi Hernández by Santander', restó importancia a la demora de la renovación, asegurando que antes o después llegarán a un acuerdo ambas partes.

Xavi quiso destacar en primer lugar el respaldo que siempre ha tenido por parte del presidente Joan Laporta aunque en el arranque de la temporada 2022/23 las cosas se complicaron con la eliminación del Barça en la fase de grupos de la Champions. "El presidente nos hizo un acto de confianza y de fe ciega en nosotros cuando nos eliminaron de la Copa (por la Champions). Estoy donde quiero estar, en el club de mi vida. Estoy contento de poder trabajar aquí, agradecido al presidente que lidera todo esto. Pero no va a haber ningún problema, ni voy a ser nunca un problema para el club. Cuando lo sientan ellos, pues nos sentaremos. Con el presidente tenemos una relación de amistad y no pondré ningún problema y me adaptaré a cualquier circunstancia".

25 aniversario del Campus de Xavi Hernández

El entrenador del FC Barcelona realizó estas declaraciones en la presentación de su Campus Xavi Hernández by Santander que este año llega a su 25 edición. El acto tuvo lugar en las instalaciones del Banco Santander en el Passeig de Gràcia de Barcelona. El entrenador del Barça explicó que la idea de fundar un Campus verano "surgió de mi padre (Quim) y fue desarrollándose sobre la marcha. Como somos de fútbol en casa, mis padres, mis hermanos... decidimos montar un campus para disfrutar juntos del futbol con los amigos, la familia, niños...".

Xavi Hernández rememoró que arrancaron 25 años atrás con unos 30 niños y ahora son unos 120 los participantes, pero "la esencia no se ha perdido, y disfrutar del fútbol, aunque entonces todo era más amateur... cuando ves que llega a los 25 años, sientes orgullo".