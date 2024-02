Xavi: "Soy amigo de Deco y seguiré ayudando al Barça"

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, dejará su cargo de primer entrenador el 30 de junio, pero no ha variado su implicación. Al contrario, Xavi explicó que sigue poniendo su grano de arena en la confección de la plantilla de la próxima temporada en la previa del partido ante el Granada.

El míster salió al quite sobre una supuesta mala relación con Deco, el director deportivo: "Mi día a día no ha cambiado, con Deco tengo una relación de amistad, se ha dicho que no es así, pero tengo buena relación". El egarense recalcó que "ayudaré al club, si me preguntan diré mi opinión", en relación a fichajes o salida.

Xavi recalcó que "soy amigo de Deco y busco lo mejor para el club. Es una relación extraordinaria. Estoy ahora incluso más motivado sabiendo que me queda menos en el cargo”.

No hay vuelta atrás

En cuanto a su decisión de marcharse a final de temporada, no hay vuelta de hoja. "Lo dejé claro. No ha cambiado nada. Estoy centrado en el día a día. La decisión fue un acierto. El club necesitaba un cambio de dinámica y se ha demostrando viendo la reacción de los futbolistas". El técnico puntualizó que !solo me centro en el Granada, no pienso en Vigo ni Nápoles. Me planteo ir día a día. Nada más. La decisión no varía nada” .

Xavi, en la rueda de prensa previa al partido ante el Granada / JAVI FERRÁNDIZ

Cuestianado por la sanción a Vitor Roque y el agravio comparativo con el madridista Nacho, a quien Apelación rebajó su sanción, Xavi fue contundente. “No hablaré más de árbitros, lo vio todo el mundo, no me preguntéis, con toda la educación del mundo, no os voy a contestar”.

Ter Stegen y Raphinha

Más contento se mostró en cuanto a la recuperación de dos efectivos como Ter Stegen o Raphinha. Del alemán dijo que "es muy importante. Es un futboilsta fundamental para nosotros. Es un líder natural de la plantilla. Estoy muy contento con Iñaki Peña, ha demostrado que es portero para el Barça. No teníamos dudas y ha demostrado ser de garantías”.

Sobre Raphinha confirmó que "estará disponible para el Granada. Se ha recuperado muy bien. Está positivo, en la misma dinámica de antes de la lesión. Nos ayudará muchísimo". En cambio, Xavi confirmó las bajas de Sergi Roberto y Oriol Romeu para este partido, aunque volverán para Balaídos.

Ter Stegen, durante un entrenamiento / FC Barcelona

Ante todo, más allá del resultado del Real Madrid - Girona, Xavi fue rotundo al señalar que ante el Granada "no podemos fallar como ante el Villarreal. Si ese día no hubiéramos fallado, estaríamos a mejor distancia. Estamos pendientes de los otros rivales, como también el Atlético de Madrid, pero lo más importante es no fallar nosotros”.

Cubarsí y Pau Víctor

Para seguir con la racha de victorias, tras vencer a Osasuna y Alavés, Xavi volverá contar con los jóvenes. En cuanto a Pau Cubarsí comentó que con la vuelta de Iñigo Martínez, "tendrá el mismo rol, estoy muy contento con él, se ha ganado la titularidad y la confianza de los compañeros y staff. Es un jugador muy importante en salida de balón, en los duelos, también lo es Iñigo. La ventaja es poder dosificar jugadores, con Raphina, Roberto, Iñigo, Ter Stegen… Pau seguirá siendo importante y participando, igual que Iñigo cuando ha estado disponible” .

Pau Víctor, el 'killer' del filial azulgrana / FCB

Un jugador que puede debutar es Pau Víctor, pichichi del Barça Atlétic. Su valoración del ex del Sabadell fue que “es versátil, juega en las tres posiciones de delante, se desmarca bien, es listo y tiene gol. No ha debutado aún por casualidad, elegimos a Marc Guiu, pero Pau es un futbolista preparado para el debut con el Barça”.

Pivote Christensen

De la competencia entre Lamine y Raphina, Xavi matizó que "son compatibles, los dos también pueden jugar por dentro" y que está "encantado con Fermín, si no ha jugado más es por la competencia".

En la alineación puede seguir Christensen como pivote ya que "está a gusto, cómodo, con capacidad de jugar a 360 grados, se gira bien, mira antes de recibir y elige la opción correcta”. A nivel táctico añadió que a Lewandowski "le ha venido muy bien que Gundogan haya subido 10-15 metros en el campo”.

Sobre el Granada, Xavi dijo que "ha mejorado con Medina de entrenador, es un equipo más defensivo y que merece más puntos de los que tiene". Un rival al que no ha ganado como entrenador "y esto me motiva aún más". En la misma línea añadió que "me emociona la reacción del vestuario y la afición" para encarar el final de campaña.