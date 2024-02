Vuelve Ter Stegen, el 'fichaje' más esperado

Recuperar a futbolistas siempre es una gran noticia y más en el FC Barcelona, asolado esta temporada por las lesiones. Pero si, además, es el portero titular, el 'Zamora' del año pasado y uno de los pesos específicos del vestuario, la esperanza, y hasta el alivio, es todavía mayor.

Marc-André Ter Stegen estaba promediando 1 gol encajado cada 102 minutos esta campaña hasta que tuvo que parar por los problemas en la espalda que le hicieron pasar por el quirófano.

El alemán había encajado 15 goles en 17 partidos y 1.530 minutos de juego antes de quedar KO. Y había logrado mantener la portería a cero en 8 encuentros, casi la mitad de los disputados.

FC Barcelona - Cádiz | La parada de Ter Stegen

Curiosamente, el meta germano ha jugado los mismos partidos esta temporada (17) que su relevo en la meta azulgrana, Iñaki Peña. El alicantino ha pagado el mal momento general del equipo y con prácticamente los mismos minutos (1.560), en cambio, ha recibido 32 goles para una media de 1 gol cada 49 minutos. El canterano ha firmado 3 'clean sheets'.

FC Barcelona - Atlético de Madrid | Las paradas de Iñaki Peña

Todo un 'clásico' de la meta azulgrana

La ausencia de Ter Stegen se ha notado sobre todo en los momentos más delicados. No en vano, son 394 partidos como 'ángel de la guarda' de la portería del Barça desde su fichaje procedente del equipo de su ciudad, el Borussia Mönchengladbach, en verano de 2014. Esta temporada es su décima como azulgrana.

Ter Stegen no solo es un líder dentro del terreno de juego, sino también en las cuatro paredes de un vestuario que necesita estar más unido que nunca tras el anuncio de su entrenador, Xavi Hernández, de dejar el banquillo a final de temporada.

🏆 Ter Stegen recibe el Trofeo MVP al mejor jugador de la pasada Liga 👏 pic.twitter.com/xe3vWzdh8J — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 23, 2023

El equipo ha reaccionado a la decisión del técnico tras una dura derrota (3-5) en Montjuïc ante el Villarreal con dos triunfos, eso sí, frente a equipos de la parte media o de la baja de la clasificación: 1-0 a Osasuna y 1-3 en Vitoria al Alavés. Y ahora el objetico es sumar 6 puntos más, empezando por este domingo en casa contra el Granada, y el próximo sábado en Vigo, antes de encarar el gran reto de la Champions League.

El foco en la Champions

La presencia de Ter Stegen en Nápoles si no ocurre ningún imprevisto significa un impulso para un FC Barcelona que necesita pasar a cuartos de final, ya no solo desde el plano deportivo, sino también del económico, pues el club elabora cada temporada los presupuestos dando por hecho que el equipo llegará a estar entre los ocho primeros de la competición. Todo lo que se avance después es superávit. El problema llega cuando, como ha ocurrido las dos últimas temporadas, no se pasa de la fase de grupos.

Ter Stegen tiene contrato con el Barça hasta 2028 tras renovar el pasado mes de agosto. El de Mönchedgladbach regresa a tiempo para confirmar la reacción del equipo azulgrana y encarar la Liga de Campeones con ilusión, y también para protagonizar un enconado duelo con Manuel Neuer por la titularidad en la selección de Alemania. Las lesiones de ambos lo dejaron en stand-by y se reanudará con la próxima ventana de selecciones en marzo. Será apasionante.