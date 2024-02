Christensen, Iñigo Martínez, Cubarsí... los dilemas de Xavi en la alineación ante el Granada

El Barça se mide este domingo al Granada con algunas incógnitas en el once. Una de las principales es ver qué papel le tiene reservado Xavi a Christensen en los próximos partidos. En la última jornada el técnico alienó al danés como mediocentro. Una posibilidad con la que se especulaba desde hacía meses y se concretó finalmente ante el Alavés.

La gran duda ahora es si fue una prueba o el principio de algo. De una estructura en la que apostar, sobre todo pensando en cómo competir en la Champions. La sensación es que no fue anecdótico, sino una solución muy meditada por Xavi que podría repetir ante el Granada. El movimiento le permite al técnico impulsar a tres futbolistas claves: De Jong puede potenciar sus aventuras ofensivas, y tanto Pedri como Gündo juegan más cerca de Lewandowski, en la parte alta del cuadrado.

Christensen asume, formando pareja con De Jong en la base del cuadrado, un trabajo en la sombra de corrector. En defensa tiene que estar pendiente de ganar duelos y ordenar el repliegue. Y en ataque, de jugar sencillo, a uno o dos toques.

Además, la opción de Christensen como mediocentro le permite a Xavi no tener que renunciar a la titularidad de Cubarsí o Iñigo Mártinez, dos futbolistas que también aseguran claridad en la salida de balón. Los dos se juegan un sitio en el once ante el Granada. Una vez recuperado, y tras sumar algunos minutos desde que recibió el alta, no es descartable que Iñigo tenga su oportunidad en el once.

Pau Cubarsí, en una imagen reciente con el Barça / EFE

Xavi puede juntar de nuevo a cuatro centrales en el once (tres en una línea de tres en defensa junto al mediocentro). Es una fómrula que Guardiola explotó la temporada pasada en el City. La gran novedad será el regreso de Ter Stegen, que se ha entrenado toda la semana con normalidad, al once. El alemán se presenta como una figura clave para que el equipo recupere la solidez de la temporada pasada. Araujo, Koundé y Cancelo parecen fijos en la alineación, aunque el francés acumula muchísimos partidos seguidos.

En el mediocampo, Christensen, De Jong, Pedri y Gündo formarían el cuadrado y arriba, de nuevo Lewandowski y Lamine serían titulares. Cancelo repetiría en esta posición flexible: extremo cuando el equipo tiene el balón y lateral cuando la pierde.