Lewandowski se inspira en Cruyff

Johan Cruyff nos dejó el 24 de marzo de 2016. Un adiós infinitamente triste no solo para el barcelonismo, sino para el mundo del fútbol entero. El neerlandés fue una figura inigualable que cambió la manera de entender este deporte. Su legado no solo es el recuerdo de aquel inigualable Dream Team. Cruyff dejó a través de su Fundación alrededor de 750 escuelas -300 Cruyff Courts y 450 escuelas Patio14- repartidas por todo el planeta que enseñan a más de 200.000 niños los valores del deporte.

La visión de Cruyff empezó a cristalizar un 25 de abril del 1997, fecha en la que inauguró su Fundación. Casi 27 años después, otro futbolista del Barça quiere dar un paso similar al que dio el neerlandés. Se trata de Robert Lewandowski que, en una entrevista al canal de YouTube 'Foot Truck', ha desvelado sus planes de futuro. Y estos pasan por abrir una serie de escuelas en su país, Polonia, para ayudar a mejorar la gestión de los clubs.

El proyecto tiene poco que ver con la iniciativa desarrollada por la Fundación Johan Cruyff, enfocada a jóvenes con pocos recursos, pero tiene como punto de unión la inquietud de trasladar todo lo aprendido en sus años como profesional.

"En Polonia cada vez hay más academias y están funcionando bien, pero lo que me gustaría hacer, no lo podría hacer en una academia", reflexiona un Lewandowski que aún tiene que acabar de perfilar su idea: "Quiero ir más en la dirección educativa. No quiero decir mucho aún, porque tengo un rompecabezas y tengo que armarlo, pero será más bien como un instituto y necesitará ayuda, porque solo no puedo hacerlo".

Lo que sí expuso es que quiere aprovechar toda la experiencia acumulada en clubs tan importantes como el Borussia Dortmund, el Bayern y el Barça, en los que ha estado bajo las órdenes de entrenadores de máximo nivel como Jürgen Klopp, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti o ahora Xavi Hernández.

Alavés - FC Barcelona | El gol de Lewandowski

"Me gustaría que esta idea de formación en Polonia aprovechara lo que he aprendido durante tantos años", explica Lewy, que ha visto todas las caras del fútbol de élite: "He vivido en primera persona cómo se gestiona un club con un presupuesto elevado, he visto la realidad y es un valor que me puede ayudar. No solo ves lo bonito, sino también lo difícil que es, pero eso no lo vas a leer en ningún libro ni te lo va a contar nadie".

El delantero del Barça concluye: "Siempre me llevé bien con los directivos, que me apreciaron por lo que tenía que decir, aunque no fuera lo querían oír".