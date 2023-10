Xavi: 14 tarjetas amarillas y 1 expulsión en el banquillo del Barça

El entrenador del FC Barcelona volvió a ser amonestado el pasado miércoles en Oporto por protestar El egarense, tras el duelo, mantuvo que "siempre hablo, soy pasional, protesto, me enfado, vivo el partido... Así me ha ido bien y es difícil cambiar"

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, sigue acumulando amonestaciones en el banquillo. Con la tarjeta amarilla que vio el pasado miércoles durante el partido contra el Oporto (0-1), suma ya 14 y una expulsión desde que asumiera la dirección técnica azulgrana en noviembre de 2021.

"Siempre hablo, soy pasional, protesto, me enfado, vivo el partido... Así me ha ido bien y es difícil cambiar", aseguró Xavi tras el partido en el estadio Do Dragao, donde vio la decimoquinta tarjeta amarilla como entrenador del Barça.

En la primera temporada (2021-22) fue amonestado en cinco ocasiones, cuatro ocasiones en partidos de Liga y una, en partido de la Europa League. El motivo de las tarjetas fueron las protestas en forma de gestos de disconformidad con una decisión arbitral o por hacer observaciones al cuarto árbitro.

En la segunda campaña (2022-23), Xavi superó la marca del curso anterior y vio ocho cartulinas amarillas: cinco en Liga, dos en Copa del Rey y una en Champions League. El motivo de las amonestaciones, igualmente, fueron las protestas al árbitro.

Y en la presente temporada 2023-24 fue expulsado en el Getafe-Barça (0-0) por protestar después de ser advertido (fue suspendido con dos partidos) y en Champions League, contra el Oporto, vio la tarjeta amarilla por protestar.

Xavi Hernández, con su staff técnico en Do Dragao | Valentí Enrich

Otros componentes del banquillo del FC Barcelona también han sido amonestados, caso de su asistente y hermano Òscar Hernández, que acumula dos tarjetas amarillas (Cádiz y Osasuna) y dos expulsiones (Atlético y Mallorca). El delegado Carlos Naval también ha visto una amarilla (Rayo), así como el utillero Jordi Duran (Rayo) y el entrenador de porteros José Ramón De la Fuente (Sevilla y Real Madrid).

También jugadores que estaban en la banda fueron amonestados con la cartulina amarilla por protestar, como Gerard Piqué (Osasuna) y Arnau Tenas (Espanyol).

Las 14 tarjetas amarillas que ha visto Xavi como entrenador del Barça:

21.12.2021 · Liga · Sevilla-FCB (1-1): Minuto 77.

06.02.2022 · Liga · FCB-Atlético (4-2): Minuto 83.

03.04.2022 · Liga · FCB-Sevilla (1-0): Minuto 56.

14.04.2022 · Europa League · FCB-Eintracht (2-3): Minuto 90+6.

24.04.2022 · Liga · FCB-Rayo (0-1): Minuto 28.

04.10.2022 · Champions · Inter-FCB (1-0): Minuto 68.

23.10.2022 · Liga · FCB-Athletic (4-0): Minuto 27.

08.11.2022 · Liga · Osasuna-FCB (1-2): Minuto 57.

31.12.2022 · Liga · FCB-Espanyol (1-1): Minuto 90+7.

28.01.2023 · Liga · Girona-FCB (0-1): Minuto 45+3.

26.02.2023 · Liga · Almería-FCB (1-0): Minuto 52.

02.03.2023 · Copa · Real Madrid-FCB (0-1): Minuto 90+1.

05.04.2023 · Copa · FCB-Real Madrid (0-4): Minuto 16.

04.10.2023 · Champions · Oporto-FCB (0-1): Minuto 30.

Una expulsión

13.08.2023 · Liga · Getafe-FCB (0-0): Minuto 70.