En Granada, el árbitro que expulsó a Xavi

Soto Grado dirigirá este domingo el encuentro entre el Barça y el Granada Arbitró al Barça en Getafe en la primera jornada de Liga con una actuación muy polémica

La Federación Española ha dado a conocer los árbitros para la novena jornada de Liga que se disputa este fin de semana y en la que el Barça visitará el Nuevo Los Cármenes de Granada. El partido entre el Granada y el equipo que dirige Xavi Hernández será arbitrado por Soto Grado, mientras Del Cerro Grande estará en el VAR.

Soto Grado no es un árbitro bien visto en el vestuario azulgrana. Y es que fue el colegiado que dirigió el primer partido de esta Liga en Getafe. Xavi vio la tarjeta roja directa, también la vio Raphinha y los jugadores se quejaron mucho de la dureza permitida por el árbitro a los jugadores de Pepe Bordalás.

Además, para rematar la faena, Soto Grado no señaló un claro penalti cometido sobre Araujo en tiempo de descuento, concretamente en el minuto 103. El central uruguayo fue derribado por Juan Iglesias. Soto Grado no señaló nada pero fue llamado Iglesias Villanueva, árbitro de VAR en aquel encuentro. Se revisó la acción durante un buen rato y el árbitro acabó señalando unas manos previas de Gavi. Días más tarde, el Comité Técnico de Árbitros corrigió la decisión de Soto Grado.

Xavi, en el momento de ser expulsado en Getafe | Valentí Enrich

La expulsión de Xavi

Xavi había sido expulsado en el minuto 70 de partido por los siguientes motivos según señaló el técnico de Terrassa en el acta del partido: "Xavier Hernandez Creus fue expulsado por el siguiente motivo: Salir de su área técnica con los brazos en alto hacia la zona de mi 4º árbitro protestando de manera ostensible una de mis decisiones, habiendo sido advertido con anterioridad por mi 4º árbitro. Una vez expulsado se quedó en la boca del túnel de vestuarios teniendo que ser advertido el delegado de campo para su desalojo", explicó el árbitro.

Tras el partido, Xavi, visiblemente enfadado, explicó su expulsión. "Le he dicho al árbitro que estaban permitiendo muchas faltas y a nosotros, no. Por eso me ha expulsado. El árbitro lo permite. No hay otra. Lo he comentado y me expulsan por eso. Si vendemos LaLiga y tenemos esto... no es positivo para nadie", dijo el egarense, que fue sancionado con dos partidos.

Estos son los árbitros de la novena jornada de Liga

La novena jornada de Liga se iniciará este viernes con el partido entre el Athletic y el Almería y se cierra el domingo con el Granada - Barça.