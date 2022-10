El vestuario tiene clara la receta para ganar al Inter

El Barça está convencido de que superarán a los italianos tras analizar los errores cometidos "Si dejamos de presionar, somos un equipo normal", aseguran desde la Ciutat Esportiva

"Después del Celta hubo quien me dijo 'ánimos'. No lo entendí porque habíamos ganado". Así se expresa un miembro del vestuario del Barça, sorprendido por un comentario que refleja la enorme exigencia que supone jugar en el conjunto blaugrana, donde las siete victorias consecutivas en LaLiga no dan la felicidad completa si el resultado no viene acompañado de buen juego. Para los más viejos del lugar, nada nuevo, pero algunos futbolistas recién llegados no lo acaban de entender: "Parece que tengamos que devolver los puntos", señalan.

El Barça es así y lo asumen, sobre todo porque los primeros en exigirse mucho más son los jugadores y el cuerpo técnico. Analizada la victoria ante el Celta, que acorraló a los culés en la segunda mitad, el diagnóstico es muy claro: la primera mitad fue muy buena y en la segunda creyeron, de forma inconsciente, que el partido estaba resuelto, lo que llevó a no hacer los deberes a nivel de presión: "Si dejamos de presionar, nos convertimos en un equipo normal", asumen. Xavi tiene claro, porque lo ha vivido como profesional, que partidos como el que jugaron ante los de Vigo, "entre dos guerras", nunca son sencillos de jugar y, pese a ello, lo vivido en la segunda mitad mitad no puede servir de excusa, sino como lección para que no vuelva a ocurrir. El vestuario lo ha entendido.

De ahí que el equipo sea optimista de cara a lo que está por venir ante el Inter. Ni la ausencia de "dos animales" como Araujo y Koundé, que empujan al equipo hacia arriba y "ganan duelos individuales que nos permiten jugar en campo contrario", ni siquiera las decisiones arbitrales que están minando la fortaleza del equipo, sobre todo en la Champions, sirven de excusa para unos futbolistas que llegan motivadísimos a la primera final de la temporada: "Ante el Inter el nivel de activación va a ser mucho mayor que en la segunda mitad ante el Celta", aseguran convencidos.

En ese sentido, jugar en un Camp Nou que se prevé lleno hasta la bandera, ayudará mucho. Y es que desde el vestuario están encantados con el apoyo que esta temporada está mostrando la afición hacia el equipo, que diferencia a los seguidores del entorno más mediático: "No se puede ganar cada partido por goleada. Los resultados del inicio de Liga no son lo normal, todo está muy igualado". Xavi es el primero en reconocer que hay que jugar mejor y ese es su gran reto porque, como siempre ha dicho, es el mejor camino para llegar a la victoria. Ante el Inter han asumido que no valen excusas y que tocará igualar y superar la intensidad que muestren los de Simone Inzaghi para lograr un triunfo del que el equipo está convencido. Hay muchas ganas de que llegue el miércoles por la noche.