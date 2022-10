Irritación en el Inter por el 'pressing' del Barça con el arbitraje

Según comenta 'Tuttosport', en el club no entienden que el Barça siga dándole vueltas a eso casi una semana después En el Camp Nou se pudieron oír cánticos contra el club 'nerazzurro' durante el duelo ante el Celta

Viene ‘calentito’ el partido de la Jornada 4 de Champions entre FC Barcelona e Inter de Milán en el Camp Nou. Después de que el cuadro ‘nerazzurro’ se impusiese por la mínima en casa (1-0) en un partido repleto de polémica arbitral, el cuadro azulgrana está obligado a vencer el miércoles en su estadio. El penalti no pitado por manos de Dumfries ‘escandalizó’ al mundo del fútbol. Sobre todo por el hecho de que la Sala VOR decidiera no intervenir ni avisar a Vincic para que fuera a ver la acción repetida.

Según informa ‘Tuttsport’, en el Inter están molestos por las palabras de Laporta en la Asamblea de ordinaria clamando al cielo por la acción no señalado por el colegiado. "Es un arbitraje vergonzoso, lo hicimos saber a la UEFA. La UEFA se lo debe hacer mirar. Es tan evidente. Que el árbitro no lo viera, pues... Pero que el VAR no lo llamara", dijo el presidente.

En el club interista no entienden que el Barça siga presionando y dando vueltas a la acción casi una semana después y ‘presionando’ de cara al partido de vuelta.