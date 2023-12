Unzué sobre Xavi: "tiene que asumir la responsabilidad, es el entrenador ideal"

Juan Carlos Unzué conoce al Barça a la perfección. Ha sido portero, entrenador de porteros y segundo entrenador. Ahora ejerce de comentarista en DZN.

En una entrevista concedida a Miguel Ángel Ruiz y Víctor Palacios en "El 10 del Barça" el navarro entiende el discurso de Xavi sobre el entorno del Barça: "lo que está ocurriendo no difiere a lo que siempre ha sucedido en el Barça en todas las épocas, son situaciones que no ayudan, cada vez que se pierden dos partidos no es que se hable de crisis, es que se habla de que esto ya no sirve. Tenemos que aprender de la hemeroteca, cuando se ha tenido paciencia con los entrenadores se han conseguido los mayores éxitos de la historia".

El discurso de Unzué es claro: "Sigamos teniendo confianza y más a mitad de temporada, Xavi es un entrenador que ganó la temporada pasada La liga y la Supercopa, esto nos tiene que dar seguridad. Hagamos balance al final de temporada, y si no se ha ganado nada, el primero que va a estar de acuerdo en cualquier decisión es el propio Xavi".

Juan Carlos añadía que "no podemos exagerar de manera bestial lo que ocurre. Xavi es el entrenador que debe estar en el Barça, ha conseguido regenerar el equipo y el club en un tiempo muy corto en la era post-Messi. Podemos ganar todavía cuatro títulos. Además de la baja de Messi, no olvidemos que estamos sin Sergio Busquets que es el que nos daba el equilibrio".

Rueda de prensa de Xavi Hernández / Javi Ferrándiz

El momento del entrenador

Unzué cree que ahora toca que emerja la figura de Xavi: "En momentos difíciles, el que tiene que asumir la responsabilidad es el entrenador, tiene que lograr que los jugadores sientan la confianza para rendir al máximo nivel, el entrenador tiene que centrarse en lo que puede controlar, centrarse en lo táctico y lo emocional, que ellos salgan con la seguridad de que puedan ganar. Lo demás, el entorno, no lo vas a controlar, no hay que desgastarse en ello. Lo que no nos damos cuenta a veces es que desde fuera no conocemos ni el 98% de lo que pasa, el entrenador y su staff es el que sabe lo que pasa dentro y como están los jugadores, ellos tienen la información para actuar".

Sobrere Iñaki Peña, Unzué valora el nivel del portero que está reemplazando a Ter Stegen: "Iñaki me parece un calco de Ter Stegen, evidentemente no tiene su experiencia pero cuando lo veo caminar y como se mueve dudo y pienso, ya se ha recuperado Marc, Iñaki ha explicado que su ídolo es Valdés al que conozco bien y creo que al convivir tanto con ter Stegen ha aprendido mucho del alemán".

Iñaki Peña / JAVI FERRANDIZ

Sobre el portugués Joao Félix ha asegurado que "en el Barça podrá disfrutar más y demostrar su talento" pero entiende que "es un futbolista más capaz de lo que ha demostrado, necesita rendir con más continuidad, rendir bien no cada quince días sino cada cuatro días".