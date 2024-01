El Unionistas de Salamanca tiene un plan para eliminar al Barça

El Barça regresará de Riad tras la final de la Supercopa de España que disputan este domingo ante el Real Madrid. El calendario no da tregua y los blaugrana afrontarán el próximo miércoles un nuevo desplazamiento para medirse al Unionistas de Salamanca en los octavos de la Copa del Rey. El sorteo fue benévolo con el conjunto de Xavi Hernández, que visita el único club de Primera RFEF que sigue vivo en el torneo.

Los salmantinos llegan a la eliminatoria tras superar al Villarreal en los penaltis y sus futbolistas celebraron a lo grande el resultado del sorteo que les emparejó con el Barça. La ilusión es máxima pese a la enorme diferencia entre ambas entidades. De hecho, su entrenador, Dani Ponz, está convencido de sus opciones de seguir adelante en la Copa.

Así celebró Unionistas el enfrentamiento ante el Barça en Copa / Unionistas

El técnico habló para 'Nostresport.com' del duelo ante los culés y avisa de que tienen fe en la victoria: "Con el ambiente mágico que se genera en el Reina (Sofía) todo es posible", reflexiona mientras destaca que "no renunciamos a nada" y que plantearán "el partido para pasar la eliminatoria". Por supuesto, Ponz no esconde que "es evidente que tendremos delante a uno de los mejores equipos del mundo y sabiendo las diferencias existentes a todos los niveles", pero también que "tenemos desparparjo y nuestra idea es ir a por todos los partidos". En ese sentido, tiene claro el plan con el que tratarán de eliminar al Barça y anuncia que serán valientes: "Tratar de sujetar a estos jugadores en un bloque bajo es muy complicado, por eso intentaremos ir a por el partido y tratar de hacer un buen duelo".

El desgaste de la Supercopa

El Barça llegará a Salamanca tras un largo viaje para disputar dos duelos muy intensos en la Supercopa de España, incluida la final ante el Real Madrid, lo que podría suponer un desgaste importante para la plantilla de Xavi. Dani Ponz no cree que este hecho influya demasiado en la eliminatoria: "Son súper profesionales y tienen una capacidad de recuperación mucho más alta. Les puede afectar, pero no como le podría afectar a otros, ellos están acostumbrados a jugar cada dos o tres días. Están habituados también a este tipo de viajes con todas las comodidades. Les puede afectar pero no tanto", considera el técnico de Unionistas.

Xavi da instrucciones a sus jugadores en la semifinal de la Supercopa de España contra Osasuna en Riad. / EFE

Capote para Xavi Hernández

Ponz analizó también el momento que atraviesa Xavi como entrenador del Barça y, antes de entrar en materia, no dejó pasar la oportunidad de recordar que "ha sido el mejor centrocampista español de la historia". Además, destacó que "como técnico, el año pasado hizo una variación táctica que me gustó mucho y que aprovechó al máximo a sus jugadores".

Además, entiende que "muchas veces nos centramos en la figura del entrenador, pero hay otros asuntos como la crisis que atraviesa el Barça a nivel económico que no te permite acceder a los mejores jugadores del mundo. En ese sentido es complicado, el Barça está exigido a ganarlo todo y esta situación le puede lastrar para competir en todas las competiciones que juegan", acabó Ponz.