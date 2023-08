Las últimas palabras de Dembélé a Xavi

Técnico y jugador mantuvieron una charla en Estados Unidos en la que Ousmane expuso las razones de su salida "Si fuera por ti, yo me quedo, míster", expresó el francés, que está muy agradecido por el apoyo incondicional de Xavi

Xavi, como tantas otras veces, intentó mediar para lograr la continuidad de Dembélé. Lo hizo manteniendo una charla sincera con el francés, que tiene un gran aprecio hacia el técnico por todo lo que le ha ayudado desde su llegada al banquillo del Barça. El problema es que no había nada que hacer porque Ousmane ya había tomado la decisión y nada tenía que ver con su día a día en el vestuario.

De hecho, el futbolista fue muy claro con Xavi, al que le dijo que “si fuera por ti, yo me quedo, míster. Por ti y por la afición, me quedaría, pero este no es el problema”. Dembélé, en ese sentido, ha acabado tomando la decisión porque no ha sentido que la confianza recibida desde el cuerpo técnico haya sido la misma desde el club, de quien nunca ha acabado de notar la misma complicidad ni tampoco las ganas para que siguiera formando parte del proyecto.

Muy agradecido a Xavi

Ni durante la negociación para su renovación ni por las informaciones que le llegaban sobre un hipotético interés por parte de la entidad de venderle. De esta manera, Ousmane quiso mostrar a Xavi el cariño que le tiene, aunque su decisión era ya irrevocable y, de hecho, ayer jueves voló a París para cerrar su fichaje por el PSG.